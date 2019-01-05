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Австралія з висоти пташиного польоту: ефектні фото Мітчелла Кларка

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Неймовірна Австралія у фото з висоти пташиного польоту - фото 1
Неймовірна Австралія у фото з висоти пташиного польоту / instagram.com/mkz.imagery

Талановитий фотограф-самоучка показує особливу красу Австралії з висоти.

Знайомтесь, Мітчелл Кларк (Mitchell Clarke) – фотограф та оператор дрона, який мешкає та працює в австралійському місті Перт. Хлопець фокусується на пейзажній зйомці та аерофотографіях. Тому не дивно, що у його роботах можна побачити казкову країну з висоти пташиного польоту, що може далеко не кожен турист. Зацініть!

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Австралія з висоти пташиного польоту: ефектні фото Мітчелла Кларка - фото 299274

Австралія з висоти пташиного польоту: ефектні фото Мітчелла Кларка - фото 299275

Австралія з висоти пташиного польоту: ефектні фото Мітчелла Кларка - фото 299276

Австралія з висоти пташиного польоту: ефектні фото Мітчелла Кларка - фото 299277

Австралія з висоти пташиного польоту: ефектні фото Мітчелла Кларка - фото 299278

Австралія з висоти пташиного польоту: ефектні фото Мітчелла Кларка - фото 299279

Австралія з висоти пташиного польоту: ефектні фото Мітчелла Кларка - фото 299280

Австралія з висоти пташиного польоту: ефектні фото Мітчелла Кларка - фото 299281

Австралія з висоти пташиного польоту: ефектні фото Мітчелла Кларка - фото 299282

Австралія з висоти пташиного польоту: ефектні фото Мітчелла Кларка - фото 299283

Австралія з висоти пташиного польоту: ефектні фото Мітчелла Кларка - фото 299284

Австралія з висоти пташиного польоту: ефектні фото Мітчелла Кларка - фото 299285

Австралія з висоти пташиного польоту: ефектні фото Мітчелла Кларка - фото 299286

Австралія з висоти пташиного польоту: ефектні фото Мітчелла Кларка - фото 299287

Австралія з висоти пташиного польоту: ефектні фото Мітчелла Кларка - фото 299288

Австралія з висоти пташиного польоту: ефектні фото Мітчелла Кларка - фото 299289

Австралія з висоти пташиного польоту: ефектні фото Мітчелла Кларка - фото 299290

Австралія з висоти пташиного польоту: ефектні фото Мітчелла Кларка - фото 299291

Австралія з висоти пташиного польоту: ефектні фото Мітчелла Кларка - фото 299292

Австралія з висоти пташиного польоту: ефектні фото Мітчелла Кларка - фото 299293

Джерело всіх фото: instagram.com/mkz.imagery

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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