Австралія з висоти пташиного польоту: ефектні фото Мітчелла Кларка

Талановитий фотограф-самоучка показує особливу красу Австралії з висоти.

Знайомтесь, Мітчелл Кларк (Mitchell Clarke) – фотограф та оператор дрона, який мешкає та працює в австралійському місті Перт. Хлопець фокусується на пейзажній зйомці та аерофотографіях. Тому не дивно, що у його роботах можна побачити казкову країну з висоти пташиного польоту, що може далеко не кожен турист. Зацініть!

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Джерело всіх фото: instagram.com/mkz.imagery

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