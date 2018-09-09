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Занедбані місця Японії, які заворожують

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Фотограф показує закинуті будівлі Японії - фото 1
Фотограф показує закинуті будівлі Японії / Romain Veillon

Талановитий фотограф знаходить закинуті споруди в Японії та показує, що від них залишилось. Зацініть!

Знайомтесь, Ромен Вейлон (Romain Veillon) французький фотограф і мандрівник, який шукає залишені місця усім світом, намагаючись показати їх таємничу красу. Ромен увічнює на знімках замки, заводи, помешкання, лікарні та навіть храми, де, здається, зовсім завмер час. Цього разу в його об'єктив потрапили особливі покинуті споруди Японії.

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Фотограф показує закинуті будівлі Японії - фото 274902
Фотограф показує закинуті будівлі Японії / Romain Veillon
Фотограф показує закинуті будівлі Японії - фото 274901
Фотограф показує закинуті будівлі Японії / Romain Veillon
Фотограф показує закинуті будівлі Японії - фото 274900
Фотограф показує закинуті будівлі Японії / Romain Veillon
Фотограф показує закинуті будівлі Японії - фото 274899
Фотограф показує закинуті будівлі Японії / Romain Veillon
Фотограф показує закинуті будівлі Японії - фото 274898
Фотограф показує закинуті будівлі Японії / Romain Veillon
Фотограф показує закинуті будівлі Японії - фото 274897
Фотограф показує закинуті будівлі Японії / Romain Veillon
Фотограф показує закинуті будівлі Японії - фото 274896
Фотограф показує закинуті будівлі Японії / Romain Veillon
Фотограф показує закинуті будівлі Японії - фото 274895
Фотограф показує закинуті будівлі Японії / Romain Veillon
Фотограф показує закинуті будівлі Японії - фото 274894
Фотограф показує закинуті будівлі Японії / Romain Veillon
Фотограф показує закинуті будівлі Японії - фото 274893
Фотограф показує закинуті будівлі Японії / Romain Veillon
Фотограф показує закинуті будівлі Японії - фото 274892
Фотограф показує закинуті будівлі Японії / Romain Veillon
Фотограф показує закинуті будівлі Японії - фото 274891
Фотограф показує закинуті будівлі Японії / Romain Veillon
Фотограф показує закинуті будівлі Японії - фото 274890
Фотограф показує закинуті будівлі Японії / Romain Veillon
Фотограф показує закинуті будівлі Японії - фото 274889
Фотограф показує закинуті будівлі Японії / Romain Veillon
Фотограф показує закинуті будівлі Японії - фото 274888
Фотограф показує закинуті будівлі Японії / Romain Veillon
Фотограф показує закинуті будівлі Японії - фото 274887
Фотограф показує закинуті будівлі Японії / Romain Veillon
Фотограф показує закинуті будівлі Японії - фото 274886
Фотограф показує закинуті будівлі Японії / Romain Veillon

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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