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Неймовірні фото Брента Шавнора, від яких перехоплює дух

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Фантастичні пейзажі Брента Шавнора - фото 1
Фантастичні пейзажі Брента Шавнора / Bʀᴇɴᴛ Sʜᴀᴠɴᴏʀᴇ

Талановитий фотограф створює незвичайні кадри пейзажів, які змушують затримати погляд.

Знайомтесь, Брент Шавнор (Bʀᴇɴᴛ Sʜᴀᴠɴᴏʀᴇ) фотограф, інженер-звукорежисер, а також ветеран корпусу морської піхоти США. Чоловік прослужив 5 років у військах, після чого занурився до світу документальних фільмів, які знімав для Forbes, а також реклам та музичних кліпів гуртів у США. До того ж, Брент має ступінь бакалавра з психології, що допомагає йому створювати справді незвичайні проекти та роботи. Варто лише поглянути на ці пейзажі, щоб зрозуміти, наскільки красивий наш світ!

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Фантастичні пейзажі Брента Шавнора - фото 274819
Фантастичні пейзажі Брента Шавнора / Bʀᴇɴᴛ Sʜᴀᴠɴᴏʀᴇ
Фантастичні пейзажі Брента Шавнора - фото 274818
Фантастичні пейзажі Брента Шавнора / Bʀᴇɴᴛ Sʜᴀᴠɴᴏʀᴇ
Фантастичні пейзажі Брента Шавнора - фото 274817
Фантастичні пейзажі Брента Шавнора / Bʀᴇɴᴛ Sʜᴀᴠɴᴏʀᴇ
Фантастичні пейзажі Брента Шавнора - фото 274816
Фантастичні пейзажі Брента Шавнора / Bʀᴇɴᴛ Sʜᴀᴠɴᴏʀᴇ
Фантастичні пейзажі Брента Шавнора - фото 274815
Фантастичні пейзажі Брента Шавнора / Bʀᴇɴᴛ Sʜᴀᴠɴᴏʀᴇ
Фантастичні пейзажі Брента Шавнора - фото 274814
Фантастичні пейзажі Брента Шавнора / Bʀᴇɴᴛ Sʜᴀᴠɴᴏʀᴇ
Фантастичні пейзажі Брента Шавнора - фото 274813
Фантастичні пейзажі Брента Шавнора / Bʀᴇɴᴛ Sʜᴀᴠɴᴏʀᴇ
Фантастичні пейзажі Брента Шавнора - фото 274812
Фантастичні пейзажі Брента Шавнора / Bʀᴇɴᴛ Sʜᴀᴠɴᴏʀᴇ
Фантастичні пейзажі Брента Шавнора - фото 274811
Фантастичні пейзажі Брента Шавнора / Bʀᴇɴᴛ Sʜᴀᴠɴᴏʀᴇ
Фантастичні пейзажі Брента Шавнора - фото 274810
Фантастичні пейзажі Брента Шавнора / Bʀᴇɴᴛ Sʜᴀᴠɴᴏʀᴇ
Фантастичні пейзажі Брента Шавнора - фото 274809
Фантастичні пейзажі Брента Шавнора / Bʀᴇɴᴛ Sʜᴀᴠɴᴏʀᴇ
Фантастичні пейзажі Брента Шавнора - фото 274808
Фантастичні пейзажі Брента Шавнора / Bʀᴇɴᴛ Sʜᴀᴠɴᴏʀᴇ
Фантастичні пейзажі Брента Шавнора - фото 274807
Фантастичні пейзажі Брента Шавнора / Bʀᴇɴᴛ Sʜᴀᴠɴᴏʀᴇ
Фантастичні пейзажі Брента Шавнора - фото 274806
Фантастичні пейзажі Брента Шавнора / Bʀᴇɴᴛ Sʜᴀᴠɴᴏʀᴇ
Фантастичні пейзажі Брента Шавнора - фото 274805
Фантастичні пейзажі Брента Шавнора / Bʀᴇɴᴛ Sʜᴀᴠɴᴏʀᴇ
Фантастичні пейзажі Брента Шавнора - фото 274804
Фантастичні пейзажі Брента Шавнора / Bʀᴇɴᴛ Sʜᴀᴠɴᴏʀᴇ

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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