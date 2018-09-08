Неймовірні фото Брента Шавнора, від яких перехоплює дух

Талановитий фотограф створює незвичайні кадри пейзажів, які змушують затримати погляд.

Знайомтесь, Брент Шавнор (Bʀᴇɴᴛ Sʜᴀᴠɴᴏʀᴇ) – фотограф, інженер-звукорежисер, а також ветеран корпусу морської піхоти США. Чоловік прослужив 5 років у військах, після чого занурився до світу документальних фільмів, які знімав для Forbes, а також реклам та музичних кліпів гуртів у США. До того ж, Брент має ступінь бакалавра з психології, що допомагає йому створювати справді незвичайні проекти та роботи. Варто лише поглянути на ці пейзажі, щоб зрозуміти, наскільки красивий наш світ!

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Фантастичні пейзажі Брента Шавнора / Bʀᴇɴᴛ Sʜᴀᴠɴᴏʀᴇ

Фантастичні пейзажі Брента Шавнора / Bʀᴇɴᴛ Sʜᴀᴠɴᴏʀᴇ

Фантастичні пейзажі Брента Шавнора / Bʀᴇɴᴛ Sʜᴀᴠɴᴏʀᴇ

Фантастичні пейзажі Брента Шавнора / Bʀᴇɴᴛ Sʜᴀᴠɴᴏʀᴇ

Фантастичні пейзажі Брента Шавнора / Bʀᴇɴᴛ Sʜᴀᴠɴᴏʀᴇ

Фантастичні пейзажі Брента Шавнора / Bʀᴇɴᴛ Sʜᴀᴠɴᴏʀᴇ

Фантастичні пейзажі Брента Шавнора / Bʀᴇɴᴛ Sʜᴀᴠɴᴏʀᴇ

Фантастичні пейзажі Брента Шавнора / Bʀᴇɴᴛ Sʜᴀᴠɴᴏʀᴇ

Фантастичні пейзажі Брента Шавнора / Bʀᴇɴᴛ Sʜᴀᴠɴᴏʀᴇ

Фантастичні пейзажі Брента Шавнора / Bʀᴇɴᴛ Sʜᴀᴠɴᴏʀᴇ

Фантастичні пейзажі Брента Шавнора / Bʀᴇɴᴛ Sʜᴀᴠɴᴏʀᴇ

Фантастичні пейзажі Брента Шавнора / Bʀᴇɴᴛ Sʜᴀᴠɴᴏʀᴇ

Фантастичні пейзажі Брента Шавнора / Bʀᴇɴᴛ Sʜᴀᴠɴᴏʀᴇ

Фантастичні пейзажі Брента Шавнора / Bʀᴇɴᴛ Sʜᴀᴠɴᴏʀᴇ

Фантастичні пейзажі Брента Шавнора / Bʀᴇɴᴛ Sʜᴀᴠɴᴏʀᴇ

Фантастичні пейзажі Брента Шавнора / Bʀᴇɴᴛ Sʜᴀᴠɴᴏʀᴇ

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