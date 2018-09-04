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Занедбані місця в об'єктиві Саймона Юнга: таємничі кадри

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Залишені місця світу від Саймона Юнга - фото 1
Залишені місця світу від Саймона Юнга / Simon Yeung

Саймон Юнг показує залишені помешкання у різних куточках світу, які розповідають таємничі історії. Зацініть!

Знайомтесь, Саймон Юнга (Simon Yeung) – талановитий фотограф-самоучка, який не любить розповідати про себе, а от його знімки залишених будівель говорять самі за себе. Понад 6 місяців подорожей Європою, США та Азією дозволили зібрати цілу серію занедбаних споруд, у яких є власні історії, які навряд чи хтось колись почує.

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Залишені місця світу від Саймона Юнга - фото 274200
Залишені місця світу від Саймона Юнга / Simon Yeung
Залишені місця світу від Саймона Юнга - фото 274199
Залишені місця світу від Саймона Юнга / Simon Yeung
Залишені місця світу від Саймона Юнга - фото 274198
Залишені місця світу від Саймона Юнга / Simon Yeung
Залишені місця світу від Саймона Юнга - фото 274197
Залишені місця світу від Саймона Юнга / Simon Yeung
Залишені місця світу від Саймона Юнга - фото 274196
Залишені місця світу від Саймона Юнга / Simon Yeung
Залишені місця світу від Саймона Юнга - фото 274195
Залишені місця світу від Саймона Юнга / Simon Yeung
Залишені місця світу від Саймона Юнга - фото 274194
Залишені місця світу від Саймона Юнга / Simon Yeung
Залишені місця світу від Саймона Юнга - фото 274193
Залишені місця світу від Саймона Юнга / Simon Yeung
Залишені місця світу від Саймона Юнга - фото 274192
Залишені місця світу від Саймона Юнга / Simon Yeung
Залишені місця світу від Саймона Юнга - фото 274191
Залишені місця світу від Саймона Юнга / Simon Yeung
Залишені місця світу від Саймона Юнга - фото 274190
Залишені місця світу від Саймона Юнга / Simon Yeung
Залишені місця світу від Саймона Юнга - фото 274189
Залишені місця світу від Саймона Юнга / Simon Yeung
Залишені місця світу від Саймона Юнга - фото 274188
Залишені місця світу від Саймона Юнга / Simon Yeung

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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