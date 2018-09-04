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Неймовірна природа в об'єктиві Лонго Хіндарто: яскраві фото
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Талановитий фотограф показує свої мандри світом, надихаючи їхати світ за очі.
Знайомтесь, Лонго Хіндарто (Longgo Hindarto) – фотограф-самоучка і ретушер, який мешкає в Джакарті, Індонезія. Хлопець фокусується у своїй творчості на ландшафтах та фото природи. Його знімки з різних куточків країни надихають на мандри!
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Чарівні подорожі від Лонго Хіндарто / Longgo Hindarto
Чарівні подорожі від Лонго Хіндарто / Longgo Hindarto
Чарівні подорожі від Лонго Хіндарто / Longgo Hindarto
Чарівні подорожі від Лонго Хіндарто / Longgo Hindarto
Чарівні подорожі від Лонго Хіндарто / Longgo Hindarto
Чарівні подорожі від Лонго Хіндарто / Longgo Hindarto
Чарівні подорожі від Лонго Хіндарто / Longgo Hindarto
Чарівні подорожі від Лонго Хіндарто / Longgo Hindarto
Чарівні подорожі від Лонго Хіндарто / Longgo Hindarto
Чарівні подорожі від Лонго Хіндарто / Longgo Hindarto
Чарівні подорожі від Лонго Хіндарто / Longgo Hindarto
Чарівні подорожі від Лонго Хіндарто / Longgo Hindarto
Чарівні подорожі від Лонго Хіндарто / Longgo Hindarto
Чарівні подорожі від Лонго Хіндарто / Longgo Hindarto
Чарівні подорожі від Лонго Хіндарто / Longgo Hindarto
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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