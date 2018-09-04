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Неймовірна природа в об'єктиві Лонго Хіндарто: яскраві фото

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Чарівні подорожі від Лонго Хіндарто - фото 1
Чарівні подорожі від Лонго Хіндарто / Longgo Hindarto

Талановитий фотограф показує свої мандри світом, надихаючи їхати світ за очі.

Знайомтесь, Лонго Хіндарто (Longgo Hindarto) – фотограф-самоучка і ретушер, який мешкає в Джакарті, Індонезія. Хлопець фокусується у своїй творчості на ландшафтах та фото природи. Його знімки з різних куточків країни надихають на мандри!

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Чарівні подорожі від Лонго Хіндарто - фото 274047
Чарівні подорожі від Лонго Хіндарто / Longgo Hindarto
Чарівні подорожі від Лонго Хіндарто - фото 274046
Чарівні подорожі від Лонго Хіндарто / Longgo Hindarto
Чарівні подорожі від Лонго Хіндарто - фото 274045
Чарівні подорожі від Лонго Хіндарто / Longgo Hindarto
Чарівні подорожі від Лонго Хіндарто - фото 274044
Чарівні подорожі від Лонго Хіндарто / Longgo Hindarto
Чарівні подорожі від Лонго Хіндарто - фото 274043
Чарівні подорожі від Лонго Хіндарто / Longgo Hindarto
Чарівні подорожі від Лонго Хіндарто - фото 274042
Чарівні подорожі від Лонго Хіндарто / Longgo Hindarto
Чарівні подорожі від Лонго Хіндарто - фото 274041
Чарівні подорожі від Лонго Хіндарто / Longgo Hindarto
Чарівні подорожі від Лонго Хіндарто - фото 274040
Чарівні подорожі від Лонго Хіндарто / Longgo Hindarto
Чарівні подорожі від Лонго Хіндарто - фото 274039
Чарівні подорожі від Лонго Хіндарто / Longgo Hindarto
Чарівні подорожі від Лонго Хіндарто - фото 274038
Чарівні подорожі від Лонго Хіндарто / Longgo Hindarto
Чарівні подорожі від Лонго Хіндарто - фото 274036
Чарівні подорожі від Лонго Хіндарто / Longgo Hindarto
Чарівні подорожі від Лонго Хіндарто - фото 274037
Чарівні подорожі від Лонго Хіндарто / Longgo Hindarto
Чарівні подорожі від Лонго Хіндарто - фото 274035
Чарівні подорожі від Лонго Хіндарто / Longgo Hindarto
Чарівні подорожі від Лонго Хіндарто - фото 274034
Чарівні подорожі від Лонго Хіндарто / Longgo Hindarto
Чарівні подорожі від Лонго Хіндарто - фото 274033
Чарівні подорожі від Лонго Хіндарто / Longgo Hindarto

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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