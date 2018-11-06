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Занедбані куточки США в атмосферних фото

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Забуті місця в Америці, які поглинає природа - фото 1
Забуті місця в Америці, які поглинає природа / Alex Mckenzie

Фотограф мандрує по США, знаходячи куточки, про які забули люди. Це варто побачити!

Знайомтесь, Алекс Маккензі (Alex Mckenzie) фотограф-самоучка, авантюрист та мандрівник, який мешкає та працює в Колорадо. У своїх роботах хлопець фокусується на пейзажах, природі та закинутих місцях, які поступово забирає природа. Це варто побачити:

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Забуті місця в Америці, які поглинає природа - фото 287012
Забуті місця в Америці, які поглинає природа / Alex Mckenzie
Забуті місця в Америці, які поглинає природа - фото 287011
Забуті місця в Америці, які поглинає природа / Alex Mckenzie
Забуті місця в Америці, які поглинає природа - фото 287010
Забуті місця в Америці, які поглинає природа / Alex Mckenzie
Забуті місця в Америці, які поглинає природа - фото 287009
Забуті місця в Америці, які поглинає природа / Alex Mckenzie
Забуті місця в Америці, які поглинає природа - фото 287008
Забуті місця в Америці, які поглинає природа / Alex Mckenzie
Забуті місця в Америці, які поглинає природа - фото 287007
Забуті місця в Америці, які поглинає природа / Alex Mckenzie
Забуті місця в Америці, які поглинає природа - фото 287006
Забуті місця в Америці, які поглинає природа / Alex Mckenzie
Забуті місця в Америці, які поглинає природа - фото 287005
Забуті місця в Америці, які поглинає природа / Alex Mckenzie
Забуті місця в Америці, які поглинає природа - фото 287004
Забуті місця в Америці, які поглинає природа / Alex Mckenzie
Забуті місця в Америці, які поглинає природа - фото 287003
Забуті місця в Америці, які поглинає природа / Alex Mckenzie
Забуті місця в Америці, які поглинає природа - фото 287002
Забуті місця в Америці, які поглинає природа / Alex Mckenzie
Забуті місця в Америці, які поглинає природа - фото 287001
Забуті місця в Америці, які поглинає природа / Alex Mckenzie
Забуті місця в Америці, які поглинає природа - фото 287000
Забуті місця в Америці, які поглинає природа / Alex Mckenzie
Забуті місця в Америці, які поглинає природа - фото 286999
Забуті місця в Америці, які поглинає природа / Alex Mckenzie
Забуті місця в Америці, які поглинає природа - фото 286998
Забуті місця в Америці, які поглинає природа / Alex Mckenzie
Забуті місця в Америці, які поглинає природа - фото 286997
Забуті місця в Америці, які поглинає природа / Alex Mckenzie
Забуті місця в Америці, які поглинає природа - фото 286996
Забуті місця в Америці, які поглинає природа / Alex Mckenzie

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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