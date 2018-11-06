Занедбані куточки США в атмосферних фото

Забуті місця в Америці, які поглинає природа / Alex Mckenzie

Фотограф мандрує по США, знаходячи куточки, про які забули люди. Це варто побачити!

Знайомтесь, Алекс Маккензі (Alex Mckenzie) – фотограф-самоучка, авантюрист та мандрівник, який мешкає та працює в Колорадо. У своїх роботах хлопець фокусується на пейзажах, природі та закинутих місцях, які поступово забирає природа. Це варто побачити:

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Забуті місця в Америці, які поглинає природа / Alex Mckenzie

Забуті місця в Америці, які поглинає природа / Alex Mckenzie

Забуті місця в Америці, які поглинає природа / Alex Mckenzie

Забуті місця в Америці, які поглинає природа / Alex Mckenzie

Забуті місця в Америці, які поглинає природа / Alex Mckenzie

Забуті місця в Америці, які поглинає природа / Alex Mckenzie

Забуті місця в Америці, які поглинає природа / Alex Mckenzie

Забуті місця в Америці, які поглинає природа / Alex Mckenzie

Забуті місця в Америці, які поглинає природа / Alex Mckenzie

Забуті місця в Америці, які поглинає природа / Alex Mckenzie

Забуті місця в Америці, які поглинає природа / Alex Mckenzie

Забуті місця в Америці, які поглинає природа / Alex Mckenzie

Забуті місця в Америці, які поглинає природа / Alex Mckenzie

Забуті місця в Америці, які поглинає природа / Alex Mckenzie

Забуті місця в Америці, які поглинає природа / Alex Mckenzie

Забуті місця в Америці, які поглинає природа / Alex Mckenzie

Забуті місця в Америці, які поглинає природа / Alex Mckenzie

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