Дніпро показали з висоти пташиного польоту

Як виглядає осінній Дніпро: дивовижне відео.

На відео зображені головні пам'ятки міста.

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Подивіться відео з краєвидами Дніпра, знятими з висоти пташиного польоту. У ролику, зокрема, зняті набережна, Монастирський острів, 18-метровий прапор біля Історичного музею, панорама міста над прапором, а також недобудований готель Парус. Відзначається, що відео було знято в період з 15 по 30 жовтня 2018 року.

А ще знайомтеся з Мартінасом Чаревичюсом, талановитим литовським фотографом, який вирішив відкрити рідну країну Литву по-новому та продемонструвати її красу. Результат вартий перегляду!

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