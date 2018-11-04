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Естетичне задоволення: знімки осіннього Києва

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Надихайтеся знімками осіннього Києва - фото 1
Надихайтеся знімками осіннього Києва / Instagram

ТОП найкрасивіших фотографій Києва у Instagram.

Осінь панує у столиці України, чудовому Києві. Вона розкидала листя, на небо вилила сіру фарбу і вимкнула "тумблер" обігріву у сонечка.

І ще: Жовтень у Києві ознаменувався температурним рекордом

Осінь здатна огорнути депресією, але точно не позбавляє творчості натхнених мешканців Києва. У багатьох виходить зробити захоплюючі кадри міста, які варті того, щоб на них подивитися. Instagram – найпопулярніший фотододаток у світі і найчастіше джерело натхнення, пошуку нового і мотивації. Надихайтеся разом з нами!

Естетичне задоволення: знімки осіннього Києва - фото 286761
Естетичне задоволення: знімки осіннього Києва
Естетичне задоволення: знімки осіннього Києва - фото 286760
Естетичне задоволення: знімки осіннього Києва
Естетичне задоволення: знімки осіннього Києва - фото 286759
Естетичне задоволення: знімки осіннього Києва
Естетичне задоволення: знімки осіннього Києва - фото 286758
Естетичне задоволення: знімки осіннього Києва
Естетичне задоволення: знімки осіннього Києва - фото 286757
Естетичне задоволення: знімки осіннього Києва
Естетичне задоволення: знімки осіннього Києва - фото 286756
Естетичне задоволення: знімки осіннього Києва
Естетичне задоволення: знімки осіннього Києва - фото 286754
Естетичне задоволення: знімки осіннього Києва
Естетичне задоволення: знімки осіннього Києва - фото 286752
Естетичне задоволення: знімки осіннього Києва
Естетичне задоволення: знімки осіннього Києва - фото 286755
Естетичне задоволення: знімки осіннього Києва

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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