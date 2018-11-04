Естетичне задоволення: знімки осіннього Києва

ТОП найкрасивіших фотографій Києва у Instagram.

Осінь панує у столиці України, чудовому Києві. Вона розкидала листя, на небо вилила сіру фарбу і вимкнула "тумблер" обігріву у сонечка.

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Осінь здатна огорнути депресією, але точно не позбавляє творчості натхнених мешканців Києва. У багатьох виходить зробити захоплюючі кадри міста, які варті того, щоб на них подивитися. Instagram – найпопулярніший фотододаток у світі і найчастіше джерело натхнення, пошуку нового і мотивації. Надихайтеся разом з нами!

Естетичне задоволення: знімки осіннього Києва

Естетичне задоволення: знімки осіннього Києва

Естетичне задоволення: знімки осіннього Києва

Естетичне задоволення: знімки осіннього Києва

Естетичне задоволення: знімки осіннього Києва

Естетичне задоволення: знімки осіннього Києва

Естетичне задоволення: знімки осіннього Києва

Естетичне задоволення: знімки осіннього Києва

Естетичне задоволення: знімки осіннього Києва

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