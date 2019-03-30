Найкрутіші нові серіали 2019, які варто подивитися у квітні

Найкращі прем'єри серіалів квітня 2019 не залишать байдужими фанатів драми, фантастики і біографій. Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі новинки серіалів, які вийдуть у світ у другий місяць весни!

Сутінкова зона (16+)

Оригінальна назва: The Twilight Zone

Жанр: драма, трилер, фентезі, жахи, фантастика

Країна: США

Режисер: Герард МакМюррей, Грег Яйтанс

У головних ролях: Джордан Піл, Роб Карпентер, Джон Чо, Грем Даффі, Лейн Едвардс, Гленн Флешлер, Демсон Ідрис

Тривалість: - хв.

Дата: з 1 квітня

Новий серіал переносить вже відомий телесеріал-антологію у сучасний час, показуючи не менш моторошні, фантастичні та драматичні історії.

Сутінкова зона, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Наша планета

Оригінальна назва: Our Planet

Жанр: документальний

Країна: Великобританія

Режисер: Кіт Шолей, Аластер Фовергілл, Джонатан Массман

У головних ролях: Девід Аттенборо

Тривалість: 60 хв.

Дата: з 5 квітня

Документальний серіал вкотре намагається показати, наскільки красива і для багатьох невідома наша плнета. Життя є всюди, воно призвичаюється до нового клімату, ландшафтів та умов, отримуючи нові уміння та вигляд. Авторихумілі показати істот, які мешкають у найбільш віддалених куточках Землі: від джунглів Південної Америки до пустель Африки. Дивитись можна не лише фентазі та детективи :)

Наша планета, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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У темряві (16+)

Оригінальна назва: In the Dark

Жанр: драма

Країна: США

Режисер: Майкл Шоуолтер

У головних ролях: Перрі Меттфелд, Крейг Браун, Ніко Еверс-Свінделл, Кестон Джон

Тривалість: 30 хв.

Дата: з 4 квітня

У центрі серіалу звичайна не надто чемна та доброзичлива дівчина Мерфі. Її важко назвати милою і не зіпсованою, однак бути сліпим не так вже й весело. Та ще й вона стає свідком вбивства її друга Тайсона. Хлопець працював наркодилером, тому постійно крутився у небезпечних колах. Однак поліція не хоче вірити Мерфі в історію про вбивство і вирішує не проводити розслідування. Єдиним, хто ставиться до неї з розумінням стає коп Дін, у якого також сліпа донька.

У темряві, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Фоссі / Вердон (12+)

Оригінальна назва: Fosse/Verdon

Жанр: драма, музичний, біографія

Країна: США

Режисер: Томас Каїл

У головних ролях: Сем Рокуелл, Мішель Уільямс, Келлі Баррет, Норберт Лео Батц, Ая Кеш

Тривалість: 60 хв.

Дата: з 9 квітня

Серіал розповідає про те, як знаменитий американський режисер, сценарист, актор і танцівник Боб Фоссі, якому вдалось поставити відомі фільми "Кабаре" та "Весь цей джаз", йшов до слави. Можливо, йому б це вдалось не так легко, якби поряд не була його дружина, партнерка та умза Гвен Вердон. Саме вона допомогла створити унікальний стиль Фоссі, який згодом прославив його на весь світ.

Фоссі / Вердон, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Вістінг (16+)

Оригінальна назва: Wisting

Жанр: драма, кримінал

Країна: Норвегія

Режисер: Трігве Аллістер Дайсен, Катаріна Лаунінг

У головних ролях: Свен Нордін, Керрі-Енн Мосс, Ларс Берге, Ульрікке Хансен Девіген

Тривалість: 48 хв.

Дата: з 11 квітня

Вільям Вістінг працює детективом і має доволі нестерпний характер, адже полюбляє сарказм та не йде на компроміси. Якось поблизу його дому вбивають непомітного сусіда Вігго Хансена. Вістінг одразу ж починає розслідування та розуміє, що справа стосується серійного убивці зі США. Все було б значно простіше, якби донька головного героя не працювала журналісткою і не вирішила також взятись за таємничу смерть.

Вістінг, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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