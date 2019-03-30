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Найкрутіші нові серіали 2019, які варто подивитися у квітні
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Найкращі прем'єри серіалів квітня 2019 не залишать байдужими фанатів драми, фантастики і біографій. Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі новинки серіалів, які вийдуть у світ у другий місяць весни!
Сутінкова зона (16+)
Оригінальна назва: The Twilight Zone
Жанр: драма, трилер, фентезі, жахи, фантастика
Країна: США
Режисер: Герард МакМюррей, Грег Яйтанс
У головних ролях: Джордан Піл, Роб Карпентер, Джон Чо, Грем Даффі, Лейн Едвардс, Гленн Флешлер, Демсон Ідрис
Тривалість: - хв.
Дата: з 1 квітня
Новий серіал переносить вже відомий телесеріал-антологію у сучасний час, показуючи не менш моторошні, фантастичні та драматичні історії.
Сутінкова зона, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Наша планета
Оригінальна назва: Our Planet
Жанр: документальний
Країна: Великобританія
Режисер: Кіт Шолей, Аластер Фовергілл, Джонатан Массман
У головних ролях: Девід Аттенборо
Тривалість: 60 хв.
Дата: з 5 квітня
Документальний серіал вкотре намагається показати, наскільки красива і для багатьох невідома наша плнета. Життя є всюди, воно призвичаюється до нового клімату, ландшафтів та умов, отримуючи нові уміння та вигляд. Авторихумілі показати істот, які мешкають у найбільш віддалених куточках Землі: від джунглів Південної Америки до пустель Африки. Дивитись можна не лише фентазі та детективи :)
Наша планета, дивитись трейлер серіалу онлайн:
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У темряві (16+)
Оригінальна назва: In the Dark
Жанр: драма
Країна: США
Режисер: Майкл Шоуолтер
У головних ролях: Перрі Меттфелд, Крейг Браун, Ніко Еверс-Свінделл, Кестон Джон
Тривалість: 30 хв.
Дата: з 4 квітня
У центрі серіалу звичайна не надто чемна та доброзичлива дівчина Мерфі. Її важко назвати милою і не зіпсованою, однак бути сліпим не так вже й весело. Та ще й вона стає свідком вбивства її друга Тайсона. Хлопець працював наркодилером, тому постійно крутився у небезпечних колах. Однак поліція не хоче вірити Мерфі в історію про вбивство і вирішує не проводити розслідування. Єдиним, хто ставиться до неї з розумінням стає коп Дін, у якого також сліпа донька.
У темряві, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Фоссі / Вердон (12+)
Оригінальна назва: Fosse/Verdon
Жанр: драма, музичний, біографія
Країна: США
Режисер: Томас Каїл
У головних ролях: Сем Рокуелл, Мішель Уільямс, Келлі Баррет, Норберт Лео Батц, Ая Кеш
Тривалість: 60 хв.
Дата: з 9 квітня
Серіал розповідає про те, як знаменитий американський режисер, сценарист, актор і танцівник Боб Фоссі, якому вдалось поставити відомі фільми "Кабаре" та "Весь цей джаз", йшов до слави. Можливо, йому б це вдалось не так легко, якби поряд не була його дружина, партнерка та умза Гвен Вердон. Саме вона допомогла створити унікальний стиль Фоссі, який згодом прославив його на весь світ.
Фоссі / Вердон, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Вістінг (16+)
Оригінальна назва: Wisting
Жанр: драма, кримінал
Країна: Норвегія
Режисер: Трігве Аллістер Дайсен, Катаріна Лаунінг
У головних ролях: Свен Нордін, Керрі-Енн Мосс, Ларс Берге, Ульрікке Хансен Девіген
Тривалість: 48 хв.
Дата: з 11 квітня
Вільям Вістінг працює детективом і має доволі нестерпний характер, адже полюбляє сарказм та не йде на компроміси. Якось поблизу його дому вбивають непомітного сусіда Вігго Хансена. Вістінг одразу ж починає розслідування та розуміє, що справа стосується серійного убивці зі США. Все було б значно простіше, якби донька головного героя не працювала журналісткою і не вирішила також взятись за таємничу смерть.
Вістінг, дивитись трейлер серіалу онлайн:
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