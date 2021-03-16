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Xiaomi Mi11 обійшов Samsung Galaxy S21 Ultra в тесті на ремонтопридатність

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Експерти iFixit розібрали Xiaomi Mi11 - фото 1
Експерти iFixit розібрали Xiaomi Mi11

Фахівці порталу iFixit провели повну розборку Xiaomi Mi11. Під час демонтажу вони розглянули використовувані всередині флагманського смартфона компоненти й оцінили його ремонтопридатність. Висновки невтішні, хоч і китайському флагману вдалося обійти Galaxy S21 Ultra.

Експерти iFixit відзначають, що отримати доступ до нутрощів Xiaomi Mi11 трохи легше, ніж в інших скляних смартфонах.

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Без якихось особливих зусиль від металевої рами можна від'єднати як тильну кришку, так і дисплей, злегка їх нагрівши. Причина – відсутність повноцінного захисту від води.

Усередині ж справи йдуть не так радісно. Наприклад, багато кабелів приховані, що ускладнює розбирання. Крім того, частина компонентів припаяна до плат, хоча повинні бути модульним. Особливо це стосується USB-роз'єму, який зношується частіше за інші деталі й нерідко потребує заміни.

Xiaomi Mi11 обійшов Samsung Galaxy S21 Ultra в тесті на ремонтопридатність - фото 451850
Xiaomi Mi11 обійшов Samsung Galaxy S21 Ultra в тесті на ремонтопридатність - фото 451848
Xiaomi Mi11 обійшов Samsung Galaxy S21 Ultra в тесті на ремонтопридатність - фото 451849
Xiaomi Mi11 обійшов Samsung Galaxy S21 Ultra в тесті на ремонтопридатність - фото 451847
Xiaomi Mi11 обійшов Samsung Galaxy S21 Ultra в тесті на ремонтопридатність - фото 451846
Xiaomi Mi11 обійшов Samsung Galaxy S21 Ultra в тесті на ремонтопридатність - фото 451851
Xiaomi Mi11 обійшов Samsung Galaxy S21 Ultra в тесті на ремонтопридатність - фото 451845

Акумулятор досить легко витягається завдяки спеціальному "язичку", а ось для заміни сканера відбитків пальців потрібно повністю від'єднувати дисплей, що в будь-якому випадку супроводжується деякими ризиками.

За підсумками розбирання Xiaomi Mi11 отримав тільки 4 бали з 10 за шкалою ремонтопридатності.

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