iPhone 12 успадкував відому проблему iPhone 5: що з ним не так

Як виявилося, разом з плоским дизайном новий флагман бренду отримав і фірмову "болячку" класичної моделі. Мовиться про якість фарбування пристрою на бічних гранях корпусу. Вперше проблему зауважили ще в iPhone 5, але в новому поколінні гаджетів Apple вона проявила себе трохи інакше.

За повідомленням словацького порталу Svetapple, куплений у листопаді 2020 року червоний iPhone 12 використовувався тільки у прозорому футлярі та рідко бував на вулиці.

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При цьому в області розміщення камери пристрою грань корпусу помітно знебарвилася, хоча з інших сторін забарвлення не змінилося. Власники "дефектного" iPhone 12 запевняють, що гаджет не потрапляв в агресивне середовище, і захисний чохол з нього не знімали.

Як виявилося, це не поодинокий випадок такого роду. Повідомлення про аналогічну проблему з'являлися і на офіційному форумі Apple. При цьому користувачі також скаржилися на схожі симптоми у моделей iPhone 11 і iPhone SE (2020), незалежно від їх забарвлення.

Деякі власники "вигорілих" смартфонів стверджують, що зверталися в службу підтримки Apple з проханням замінити пристрій. Але компанія, посилаючись на косметичний дефект, який не впливає на функціональність iPhone, не задовольнила вимоги користувачів. Самі представники бренду ситуацію поки не прокоментували.

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