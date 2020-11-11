Занадто красива: дівчину заблокували у Tinder через звабливі знімки

Модель з Флориди Луна Бенна поскаржилася, що її акаунт в додатку для знайомств Tinder заблокували, через те, що розміщення в ньому фото часто використовували шахраї. Фото красуні часто з'являлися на фейкових сторінках.

Відзначається, що 21-річна дівчина зареєструвалася на сайті знайомств у 2017 році. Її зображення стали популярними серед шахраїв і використовувалися для створення фейкових акаунтів.

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Алгоритми програми не змогли відрізнити справжній профіль від підробленого, і Луну разом з аферистами заблокували.

Сама модель заявила, що дуже розчарована ситуацією. Дівчина підкреслила, що отримувала безліч пропозицій про знайомство в Tinder, їй пропонували подарунки і подорожі, а дехто навіть просив її руки.

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