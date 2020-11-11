Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка

Занадто красива: дівчину заблокували у Tinder через звабливі знімки

  • 10
Занадто красива: дівчину заблокували у Tinder через звабливі знімки - фото 1

Модель з Флориди Луна Бенна поскаржилася, що її акаунт в додатку для знайомств Tinder заблокували, через те, що розміщення в ньому фото часто використовували шахраї. Фото красуні часто з'являлися на фейкових сторінках.

Відзначається, що 21-річна дівчина зареєструвалася на сайті знайомств у 2017 році. Її зображення стали популярними серед шахраїв і використовувалися для створення фейкових акаунтів.

І ще: Найзвабливіша гравець у покер похизувалась своїми сідницями (фото 18+)

Алгоритми програми не змогли відрізнити справжній профіль від підробленого, і Луну разом з аферистами заблокували.

Сама модель заявила, що дуже розчарована ситуацією. Дівчина підкреслила, що отримувала безліч пропозицій про знайомство в Tinder, їй пропонували подарунки і подорожі, а дехто навіть просив її руки.

Занадто красива: дівчину заблокували у Tinder через звабливі знімки - фото 434482

Занадто красива: дівчину заблокували у Tinder через звабливі знімки - фото 434483

Занадто красива: дівчину заблокували у Tinder через звабливі знімки - фото 434484

Занадто красива: дівчину заблокували у Tinder через звабливі знімки - фото 434485

Занадто красива: дівчину заблокували у Tinder через звабливі знімки - фото 434486

Читайте також: Кім Кардашян у звабливому боді відпочила на приватному острові з чоловіком

Джерело: mirror
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТОП-5 надійних смартфонів для любителів активного відпочинку
  • 06 листопада, 18:00
  • 783
Гороскоп на цей тиждень 9 – 15 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 09 листопада, 12:50
  • 327
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2634369
Загрузка...
Новини