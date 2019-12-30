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Занадто акуратна упаковка псує враження від подарунка: цікаве дослідження

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Занадто акуратна упаковка псує враження від подарунка: цікаве дослідження - фото 1

Вчені з Університету Невади в Ріно з'ясували, що витрачати величезні суми на упаковку подарунків зовсім не обов'язково. Іноді красивий папір, стрічки та банти можуть тільки нашкодити.

У першому експерименті взяли участь 180 студентів, кожному з яких професора вручили подарунок, як подяку за допомогу в дослідженні. Це були горнятка з логотипами баскетбольних команд. Вчені спеціально роздали подарунки у випадковому порядку, хоча прекрасно знали про переваги студентів. Таким чином, бажаний подарунок отримала тільки половина учасників.

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Частина з кухлів була упакована красиво, а інші – як доведеться. Після розпакування студенти оцінили, наскільки їм сподобався подарунок: недбало упаковані горнятка подобалися одержувачам набагато частіше, на це не вплинув навіть логотип команди.

Занадто акуратна упаковка псує враження від подарунка: цікаве дослідження - фото 377199

Метою другого експерименту було дізнатися, як очікування від подарунка залежать від упаковки. Для цього вже іншій групі учасників вручили подарунок в обгорткового паперу і попросили вгадати, що всередині (там були навушники). Виявилося, що чим нарядна обгортка, тим вищі очікування і тим більше розчарування, що ці очікування не виправдалися.

Також вчені з'ясували, що чим ближча нам людина, від якої ми отримуємо подарунок, тим більше нам плювати на упаковку. "Якщо ви готуєте щось для сім'ї або друга, то заощаджуйте сили на обгортці і зосередьтеся на вмісті. А якщо це подарунок для колеги або просто знайомого, то є сенс показати, що ви намагалися зробити його красивішим".

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Джерело: inverse
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