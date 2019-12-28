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Як зустріти Новий 2020 рік Щура: поради щодо одягу, меню та декорацій
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Щоб Новий рік був вдалим та щасливим, потрібно задобрити символ року – Щура. Є певні поради, як краще привернути увагу Білого Металевого Пацюка, щоб він подарував вам чудовим рік. Читайте далі та дізнайтеся, що вам потрібно зробити.
Символ цього року за Східним календарем – Щур. Ця тваринка особлива, адже розпочинає новий цикл. Потрібно відсвяткувати так, аби Пацюк полюбив вас та обдарував фартом на 366 днів високосного року.
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Де і з ким зустрічати рік Щура
Щур дуже сімейний, тому найкращий варіант новорічного святкування – у колі найближчих. Сімейні посиденьки дуже до душі Пацюку, тому Новий рік у родинному колі буде доречним.
Відповідно до такої компанії, місце святкування – дім, ваш або ваших родичів. Попри це, не варто перейматися, що вечірка буде сумною. Навпаки – рік Щура потрібно зустрічати весело та гамірно. Згадайте кумедні сімейні байки, перегляньте невдалі світлини з сімейного альбому, танцюйте, співайте, а ще можете організувати смішні конкурси та ігри.
Якщо вам аж ніяк не вдається зустріти Новий 2020 рік серед сім'ї, тоді відзначте початок року з найближчими друзями або другою половинкою. Важливо, щоб ви довірили цим людям, тому жодних незнайомців на святі. І пам'ятайте, попри компанію, вам має бути весело!
Також не забудьте з настанням 1 січня зателефонувати близьким та привітати їх, якщо не можете зробити це особисто.
Чим прикрасити оселю на Новий рік Пацюка
Щур не надто вибагливий у цьому плані, проте він любить все натуральне та екологічне. Тому не використовуйте багато мішури, яка за своєю суттю є пошматованим яскравим пластиком.
Також надайте перевагу ялинковим гілкам, адже штучна ялинка та зрубане дерево не є екологічними. Як варіант – ялинка у горщику. Цей варіант сподобається Пацюку, як найбільш сприятливий для екології.
Серед прикрас обирайте ті, які зроблені з тканини або дерева. Можете придбати у магазинах, безпосередньо у майстринь або зробити власноруч. Хенд-мейд – це не лише гарно і практично, але й про вміння дбати про природу та бути унікальними.
Що одягнути на Новий рік Щура
У рік Білого Металевого Щура потрібно виглядати відповідно. Символ року любить стриману елегантність. Тому ніяких глибоких декольте, коротких спідниць та неонових кольорів. Ваш образ повинен бути одночасно і простим, і вишуканим. Надайте перевагу пастельним тонам: білий, кремовий, бежевий, кавовий, сірий, срібний, золотий. Можете одягнути чорне вбрання, але додайте срібні прикраси.
Також Щур любить зручність, тому вам має бути комфортно в одязі, який ви оберете. Взяття не повинно тиснути та втомлювати ноги, тому відмовтеся від високих підборів.
Навіть якщо ви святкуєте вдома, це не привід забути про святковий наряд! Обов'язково наведіть красу та вдягніться по-особливому. Ще буде час носити піжами та буденні речі.
Що подати на новорічний стіл 2020
Щур любить сир. Це, певне, всі знають, тому оберіть страви, у складі яких є сир. Або окремо поставте сирну тарілку. Натомість страви з м'яса і риби можна звести до мінімуму. Пацюк хоч і любить поїсти, проте це мають бути смачні та корисні рецепти, а не майонезні салати. Кількість страв залежить виключно від вашого бажання. Не забудьте про фрукти!
З напоїв оберіть щось легке: шампанське, вино, вермут, лікер. Пацюк не любить міцні напої, тому краще не насвинячуватися у пам'ять про рік Свині.
Що дарувати у рік Щура
Головне – емоції та увага! Подаруйте щось зроблене власноруч або запропонуйте квитки на концерт улюблених виконавців. Оскільки Щур досить активний, ви можете розглянути такі варіанти, як абонемент у спортзал або басейн, кінна прогулянка, поїздка на квадроциклах, урок зі скелелазіння, тур в гори на лижі тощо.
Як зустрічати Новий 2020 рік Пацюка
Рік Пацюка потрібно зустрічати у гарному та піднесеному настрої, у колі дорогих вам людей, за ситним столом та у святковому вбранні! Будьте щирі у своїх емоціях і не переживайте, якщо щось пішло не так. Можете започаткувати якусь сімейну традицію, приміром, перелічування найкращих моментів року. Головне – отримуйте задоволення та вірте у новорічну магію, адже дива трапляються.
З прийдешніми святами вас та ваших близьких!
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