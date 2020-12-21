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Заможні чи бідні: хто насправді найбільше зловживає спиртним

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Хто частіше п'є алкогольні напої - фото 1
Хто частіше п'є алкогольні напої

Існує думка, що люди з низьким рівнем достатку частіше надають перевагу спиртному, аніж заможні. Чи справді це так розібрали англійські вчені.

Науковці з Англії дійшли до висновку, люди з високим рівнем доходу вживають алкоголь частіше, ніж ті, у кого з фінансами не все так добре. Тим часом підлітки все частіше відмовляються від таких напоїв.

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Це підтвердило опитування за участю понад 8 тисяч осіб, які розповідали про свої статки та любов до спиртного. Виявилось, що з рівнем доходу збільшується і кількість келихів алкоголю за тиждень. У заможних людей це може сягати понад 14 порцій. 44% заможних чоловіків серед опитаних вживали щось з градусом значно частіше, аніж ті, у кого не було стільки фінансів (22%).

Заможні чи бідні: хто насправді найбільше зловживає спиртним - фото 440062

Серед заможних жінок полюбляють перехилити келих 25% жінок, а серед бідних - 9%. Учені також підрахували, що за 2020 рік 19% дорослих британців справді зловживали спиртним, адже дозволяли собі від 14 до 35 порцій на тиждень серед жінок та від 14 до 50 порцій серед чоловіків.

А от опитування серед дітей до 15 років показало, що всього 15% з них взагалі куштували щось алкогольне. Для порівняння у 2003 році кількість таких підлітків становила 45%.

Заможні чи бідні: хто насправді найбільше зловживає спиртним - фото 440061

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Джерело: dailymail.co.uk
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