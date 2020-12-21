Заможні чи бідні: хто насправді найбільше зловживає спиртним

Існує думка, що люди з низьким рівнем достатку частіше надають перевагу спиртному, аніж заможні. Чи справді це так розібрали англійські вчені.

Науковці з Англії дійшли до висновку, люди з високим рівнем доходу вживають алкоголь частіше, ніж ті, у кого з фінансами не все так добре. Тим часом підлітки все частіше відмовляються від таких напоїв.

І ще: Ці продукти погано поєднуються з шампанським

Це підтвердило опитування за участю понад 8 тисяч осіб, які розповідали про свої статки та любов до спиртного. Виявилось, що з рівнем доходу збільшується і кількість келихів алкоголю за тиждень. У заможних людей це може сягати понад 14 порцій. 44% заможних чоловіків серед опитаних вживали щось з градусом значно частіше, аніж ті, у кого не було стільки фінансів (22%).

Серед заможних жінок полюбляють перехилити келих 25% жінок, а серед бідних - 9%. Учені також підрахували, що за 2020 рік 19% дорослих британців справді зловживали спиртним, адже дозволяли собі від 14 до 35 порцій на тиждень серед жінок та від 14 до 50 порцій серед чоловіків.

А от опитування серед дітей до 15 років показало, що всього 15% з них взагалі куштували щось алкогольне. Для порівняння у 2003 році кількість таких підлітків становила 45%.

Читайте також: Сомельє назвав напій, який викликає найважче похмілля