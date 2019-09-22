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Замок з фільму Абатство Даунтон можна винайняти на одну ніч

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У замку Хайклер можна буде заночувати - фото 1
У замку Хайклер можна буде заночувати

До виходу повнометражного фільму "Абатство Даунтон" на Airbnb здається замок Хайклер, в якому знімали однойменний серіал. Пропозиція діє лише одну ніч – 26 листопада.

Забронювати кімнату в замку можна буде 1 жовтня (бронювання відкриється о 12:00 за Лондоном). Для цього достатньо мати підтверджений профіль на Airbnb і позитивні відгуки. Ночівля обійдеться приблизно у € 170. Гроші обіцяють перерахувати в Червоний Хрест.

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У замку немає телевізорів і кондиціонерів, сюди не проведено інтернет, а ще тут заборонено курити. Зате графи Карнавон, власники Хайклера, пропустять з гостями по коктейлю, запросять на вечерю у вітальні, а також на каву в бібліотеці. Наступного дня подружжя обіцяє екскурсію лавандовим і рожевим садами, а також знайомство з господарськими собаками. А на згадку подарують "невелику частину Хайклера".

Замок Хайклер розташовується в графстві Хемпшир на півдні Англії. Карнавон заправляють тут з 1679 року. Сьогодні сім'я займаєш лише частину замку, віддаючи більшу площу під публічні заходи та зйомки. Крім "Абатства Даунтон" тут знімали "З широко закритими очима", "Дживс і Вустер", "Міс Марпл Агати Крісті". До слова, Джордж Херберт Карнавон – хрещеник королеви Єлизавети.

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Джерело: 34travel
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