Ця незвичайна квартира у Мадриді має власний крихітний город: фото

Чимало людей мріє про власний сад чи город, однак і не уявляє, як це може реалізувати у великому місці. Однак креативні архітектори зуміли втілити таку ідею прямісінько у Мілані.

Архітектурна студія Husos architects взялась за незвичайний проєкт невеличкої квартири на 46 квадратів у Мадриді. Тут мешкає лікар швидкої допомоги та його бульдог, однак вентиляція у приміщенні була справді жахливою, тому фахівці взялись за розв'язання цієї проблеми насамперед. Відзначимо, що влітку температура повітря сягає доволі гарячих позначок, тому через цей недолік квартири страждали і собака, і її власник.

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Архітектори спроєктували абсолютно новий інтер'єр, створивши вдосталь відкритого простору, щоб повітря нормально циркулювало. А родзинкою помешкання став вертикальний город на балконі. Рослини не просто так тут з'явились, адже вони допомагають уникнути перегріву та дозволяють не купувати кондиціонер. Однак проблеми з водою у Мадриді також змусили архітекторів попітніти, адже вони розробили спеціальну систему рециркуляції води з душу, аби поливати трави та овочі на домашньому городі.

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