Замість ЗНО: що відомо про національний мультидисциплінарний тест з трьох дисципліни

У МОН оприлюднили умови вступу на 2022 рік. Для абітурієнтів не буде звичного ЗНО, а замість нього проведуть національний мультидисциплінарний тест з трьох дисципліни. Читайте далі та дізнайтеся про усі освітні нововведення.

Математика, українська мова, історія України – саме з цих трьох предметів створять мультипредметний тест, який у 2022 році потрібно буде складати замість ЗНО. До слова, гроші за пробне ЗНО повернуть.

І ще: Як відбуватиметься вступна кампанія для абітурієнтів у 2022 році

Проведення тесту попередньо планують на липень, а часовий проміжок для складання – 10 днів. Це пов'язано з можливими перериваннями процесу через повітряні тривоги.

Подання документів і підтвердження місця навчання буде здійснюватися через інтернет.

Середній бал атестату, результати олімпіад та конкурсів враховувати НЕ будуть.

Для вступу на спеціальності з творчим конкурсом, потрібно пройти лише творчий конкурс. На інші спеціальності, для вступу на бюджетну форму навчання, впроваджують обов'язкову практику – мотиваційні листи. Це допоможе створити рейтинг вступників з однаковими балами.

Також перерозподілять квоти на державне замовлення, збережуть пільги для переселенців та учасників бойових дій.

Онлайн-брифінг щодо вступної кампанії у 2022 році:

В МОН уточнюють: "В інших важливих питаннях буде максимально збережено усталені правила та схеми організації роботи. Адресне розміщення бюджетних місць, широкий конкурс, відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції, вступ для здобуття другої освіти, подання 5 заяв на бюджетні місця та до 20 заяв у загальному обсязі тощо".

До теми: Вивчити іноземні мови онлайн: де знайти безплатні курси для українців