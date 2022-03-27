Вивчити іноземні мови онлайн: де знайти безплатні курси для українців

Чимало українців втратили домівки, були змушені покинути країну та втратили роботу через вторгнення російських окупантів. Тому деякі ресурси дали безплатний доступ для вивчення іноземних мов онлайн, щоб хоч якось підтримати громадян України.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО України зібрали перелік онлайн-ресурсів з вивчення іноземних мов та хто дарує можливість вивчати їх безкоштовно для українців. Ці курси стануть у пригоді не тільки тим, кому довелось переїхати в інші країни, а й тим, хто хоче покращити або отримати нові знання.

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Де вивчити іноземну мову онлайн:

Busuu: 90 днів преміум-підписки для вивчення всіх доступних на сервісі мов (всього їх 12);

90 днів преміум-підписки для вивчення всіх доступних на сервісі мов (всього їх 12); Drops : доступ до преміум-версії на рік;

: доступ до преміум-версії на рік; LingQ : преміум-аккаунт для українців (доступні 24 мови), для активації потрібно звернути у службу підтримки;

: преміум-аккаунт для українців (доступні 24 мови), для активації потрібно звернути у службу підтримки; Preply: скасовано комісію для українців та є програма підтримки з вивчення іноземних мов;

скасовано комісію для українців та є програма підтримки з вивчення іноземних мов; Duolingo : безплатне використання застосунку для вивчення різних мов;

: безплатне використання застосунку для вивчення різних мов; Ling App : безплатне користування для українців;

: безплатне користування для українців; UTalk : безплатний доступ до свого застосунку;

: безплатний доступ до свого застосунку; Coursera: безплатний доступ українцям;

безплатний доступ українцям; Mondly: вільний доступ до курсів для українців, які переїхали до європейських країн. Важливо: під час реєстрації обов'язково вкажіть українську як рідну мову для отримання преміум-доступу.

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