Як відбуватиметься вступна кампанія для абітурієнтів у 2022 році

У зв'язку з воєнним станом в Україні ввели певні зміни до ЗНО та ДПА. Разом із тим внесли корективи у вступну кампанію. Розповідаємо, як відбуватимуться вступні іспити у 2022 році.

Народна депутатка Інна Совсун розповіла, за якою процедурою відбуватиметься спрощена вступна кампанія. Відразу ж зауважимо, що відповідні правила діятимуть лише цьогоріч.

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Для вступу на бакалаврат

Замість співбесіди для вступу на бюджет абітурієнти складатимуть національний мультипредметний тест. У ньому 20 питань закритого типу з української мови, математики й історії України. Його можна буде скласти у пунктах тестування протягом 10 днів. Відразу ж зазначимо, що кожного дня будуть інші варіанти тестів. У залежності від спеціальності, на яку відбуватиметься вступ, вага результатів з кожного предмету варіюватиметься.

Що стосується вступу на контракт, то потрібна буде заява, а також мотиваційний лист.

Військові та медичні спеціальності

На військові спеціальності прийом відбуватиметься за правилами самих навчальних закладів. А от на медичні планують зробити однакові умови для вступу на контракт і бюджет. Це пов'язано з тим, що зараз дуже високі вимоги до вступників. Більше деталей поки не повідомляється.

Коледжі

У Міністерстві освіти при вступі до коледжів на бюджет прийматимуть абітурієнтів на основі заяви про вступ (можна подати дистанційно), співбесіди або творчого конкурсу, а також мотиваційного листа. Для вступу на контракт знадобиться лише заява та мотиваційний лист.

Магістеріум

Що стосується вступу на магістерські програми для правників-бюджетників, то їм потрібно буде скласти тест з трьох предметів: іноземна мова, право та тест навчальної компетенції. Також необхідно буде подати мотиваційний лист. Що стосується решти спеціальностей, то вступ відбуватиметься за результатами тесту навчальної компетенції та мотиваційного листа. У цьому випадку тестові завдання також будуть закритих форм.

Контрактникам достатньо буде подати лише лист.

Наразі це лише попередні пропозиції. Усе ще може змінитися. Тож абітурієнтів ми закликаємо слідкувати за актуальними новинами.

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