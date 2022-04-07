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Замість ЗНО 2022: яким буде тестування з українською мови
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Замість ЗНО у 2022 році абітурієнти складатимуть національний мультипредметний тест. Як він відбуватиметься та з чого складається – читайте далі.
У 2022 році абітурієнти в Україні складатимуть спрощене "ЗНО", тобто національний мультипредметний тест (НМТ). Реєстрація на нього завершиться вже 9 квітня, тому в УЦОЯО розповіли, як відбуватиметься тестування.
І ще: Замість ЗНО: що відомо про національний мультидисциплінарний тест з трьох дисципліни
Що таке НМТ:
Це національний мультипредметний тест у комп'ютерному форматі, що містить три блоки завдань (з української мови, з математики та з історії України).
Яким буде блок завдань НМТ з української мови:
Всього передбачається 20 завдань, з яких 15 на вибір однієї правильної відповіді з кількох варіантів, а також 5 завдань на встановлення відповідностей (логічні пари).
Письмових розгорнутих чи коротких відповідей, а також завдань з української літератури у національному тесті не буде.
Які завдання у блоці національного тесту з української мови:
Зміст завдань відповідає програмі ЗНО з української мови, а саме такі теми:
- "Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія";
- "Лексикологія. Фразеологія";
- "Будова слова. Словотвір";
- "Морфологія";
- "Синтаксис";
- "Стилістика";
- "Розвиток мовлення".
Як оцінюються завдання блоку НМТ з української мови:
Схема нарахування балів відповідатиме системі ЗНО: кожна правильна відповідь на завдання з вибором однієї відповіді оцінюється в 1 бал, а також по 1 балу за кожну правильно визначену логічну пару у відповідних завданнях.
Тому за блок з української мови можна отримати максимум 35 балів.
Свій результат (тобто кількість набраних балів за правильно виконані завдання) ви знатимете після виконання блоків НМТ. Пізніше результат кожного блоку буде також переведено в шкалу 100-200 балів. Для отримання результату за шкалою 100-200 достатньо буде набрати хоча б один тестовий бал, – пояснюють в Українському центрі оцінювання якості освіти.
Як підготуватися до української мови на НМТ:
1. Продовжувати працювати над шкільною програмою з української мови та відвідувати уроки;
2. Самостійно тренуватись на таких ресурсах:
- Тести минулих років, розміщені на сайті УЦОЯО в розділі "Підготовка. Тести минулих років", де обирайте закладки "Українська мова і література" та "Українська мова";
- Відеопояснення щодо завдань ЗНО минулих років: Пробне ЗНО-2020; Пробне ЗНО-2021 (відео №2 та відео №3); Підготовка до ЗНО-2021;
- Короткі тематичні тести в онлайн-тестувальнику з української мови;
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