Замість ЗНО 2022: яким буде тестування з українською мови

Що входить в національний мультидисциплінарний тест з української мови / Wouter on Unsplash

Замість ЗНО у 2022 році абітурієнти складатимуть національний мультипредметний тест. Як він відбуватиметься та з чого складається – читайте далі.

У 2022 році абітурієнти в Україні складатимуть спрощене "ЗНО", тобто національний мультипредметний тест (НМТ). Реєстрація на нього завершиться вже 9 квітня, тому в УЦОЯО розповіли, як відбуватиметься тестування.

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Що таке НМТ:

Це національний мультипредметний тест у комп'ютерному форматі, що містить три блоки завдань (з української мови, з математики та з історії України).

Яким буде блок завдань НМТ з української мови:

Всього передбачається 20 завдань, з яких 15 на вибір однієї правильної відповіді з кількох варіантів, а також 5 завдань на встановлення відповідностей (логічні пари).

Письмових розгорнутих чи коротких відповідей, а також завдань з української літератури у національному тесті не буде.

Які завдання у блоці національного тесту з української мови:

Зміст завдань відповідає програмі ЗНО з української мови, а саме такі теми:

"Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія";

"Лексикологія. Фразеологія";

"Будова слова. Словотвір";

"Морфологія";

"Синтаксис";

"Стилістика";

"Розвиток мовлення".

Завдань з розширеними відповідями у НМТ не буде

Як оцінюються завдання блоку НМТ з української мови:

Схема нарахування балів відповідатиме системі ЗНО: кожна правильна відповідь на завдання з вибором однієї відповіді оцінюється в 1 бал, а також по 1 балу за кожну правильно визначену логічну пару у відповідних завданнях.

Тому за блок з української мови можна отримати максимум 35 балів.

Свій результат (тобто кількість набраних балів за правильно виконані завдання) ви знатимете після виконання блоків НМТ. Пізніше результат кожного блоку буде також переведено в шкалу 100-200 балів. Для отримання результату за шкалою 100-200 достатньо буде набрати хоча б один тестовий бал, – пояснюють в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Як підготуватися до української мови на НМТ:

1. Продовжувати працювати над шкільною програмою з української мови та відвідувати уроки;

2. Самостійно тренуватись на таких ресурсах:

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