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війна Kalush

Замість тюрми: суд зобов'язав зловмисника вивчити гімн, Конституцію та українські вірші

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Замість тюрми: суд зобов'язав зловмисника вивчити гімн, Конституцію та українські вірші - фото 1

Кіровський районний суд у Кропивницькому визнав 19-річного харків'янина у кримінальному правопорушенні та зобов'язав вивчити низку документів та творів про Україну.

19-річний переселенець з Харкова вів у соцмережах агітаторську роботу за "руський мір" та відкрито підтримував збройну агресію росії. Його визнали винним у кримінальному правопорушенні, проте відпустили на іспитовий термін 2 роки.

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Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України – Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади.

Тепер він зобов'язаний вивчити напам'ять:

  • гімн України
  • розділ Конституції про територіальний устрій
  • пісню "Батько наш – Бандера, Україна – мати!"
  • вірш "Любіть Україну" Володимира Сосюри

А також прочитати:

  • повість "Тарас Бульба" Миколи Гоголя
  • роман "І будуть люди" Анатолія Дімарова

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