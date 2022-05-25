Замість тюрми: суд зобов'язав зловмисника вивчити гімн, Конституцію та українські вірші

Кіровський районний суд у Кропивницькому визнав 19-річного харків'янина у кримінальному правопорушенні та зобов'язав вивчити низку документів та творів про Україну.

19-річний переселенець з Харкова вів у соцмережах агітаторську роботу за "руський мір" та відкрито підтримував збройну агресію росії. Його визнали винним у кримінальному правопорушенні, проте відпустили на іспитовий термін 2 роки.

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Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України – Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади.

Тепер він зобов'язаний вивчити напам'ять:

гімн України

розділ Конституції про територіальний устрій

пісню "Батько наш – Бандера, Україна – мати!"

вірш "Любіть Україну" Володимира Сосюри

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повість "Тарас Бульба" Миколи Гоголя

роман "І будуть люди" Анатолія Дімарова

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