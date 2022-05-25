Львівська ОДА креативно закликала переходити на українську – відео

Максим Козицький, голова Львівської ОДА (зараз ОВА), опублікував у своїх соцмережах відео, яким закликає переходити на українську мову. Дивіться зворушливе відео!

Департамент комунікацій та внутрішньої політики Львівської ОВА оприлюднив трепетне відео про важливість спілкування українською мовою. Голова ОВА назвав його доцільним нагадуванням.

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"Не соромтесь переходити на українську, якщо до цього нею не розмовляли. Це не кумедно. Це викликає повагу", – прокоментували творці цього відео.

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