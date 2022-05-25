Джоан Роулінг виклала у вільний доступ "Гаррі Поттера" українською

Британська письменниця Дж. К. Роулінг, авторка серії книг про світ магії, виклала у вільний та повністю безплатний доступ книги про "Гаррі Поттера" українською мовою.

У такий спосіб Роулінг підтримала маленьких українців, щоб вони мали змогу відірватися від жахів війни й поринути в історію про хлопчика-чарівника.

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Книги доступні за ЦИМ посиланням на сайті Pottermore Publishing.

Завдяки українському видавництву "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", які є творцями українського видання "Гаррі Поттера", команді Pottermore Publishing вдалося зробити ці книги "доступними на вебсайті без жодних витрат і обмежень".

Зараз у доступі є перші три частини із серії книг про "Гаррі Поттера". Інші книги з'являться якнайшвидше.

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