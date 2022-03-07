Замість суконь бронежилети: Андре Тан показав, що робить його команда під час війни

Відомий український модельєр Андре Тан вирішив трохи змінити продукцію свого бренду на період війни. Тепер його команда шиє не вишукані сукні, а вбрання для українських військових.

Дизайнер та модельєр Андре Тан, який родом з Харківщини, не зміг залишитись осторонь війни, з якою Росія накинулась на Україну. Тож тепер митець разом з працівниками свого бренду займається тим, що вдягає мужніх військових. Про це він розповів у своєму профілі в інстаграмі, поділившись відповідними фото.

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Чи могли ми уявити, що компанія ANDRE TAN у 2022 році буде шити бронежилети замість суконь, флісовий одяг замість спідниць, спідню чоловічу білизну замість вишуканого жіночого одягу. Відповідь очевидна. Проте ми пишаємось, що сьогодні робимо саме це! Ми пишаємось нашою командою, котра під обстрілами шиє необхідний одяг для ЗСУ та тероборони. Пишаємось, що є частиною величної історії, яка неодмінно закінчиться перемогою, нашою спільною перемогою! Вкотре хочемо висловити подяку усім, хто допомагає! Ви наші герої, – наголосив Андре.

За майже 12 днів війни його команда змогла відшити понад 1000 флісових кофт, штанів, теплих жителів, більше як 2 тисячі спіднього та 500 спальних мішків. Зараз команда працює над пошиттям бронежилетів, для яких дуже складно знайти фліс. Тож у своїх підписників він попросив допомогти відшукати матеріал.



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