"Ви сміливі і ви переможете": Мей Маск у вишиванці звернулася до українців

Ми продовжуємо отримувати слова підтримки не лише від світового керівництва, а й від знаменитостей. Так, до українців звернулася модель, письменниця, а також матір Ілона Маска, Мей Маск.

На своєму інстаграмі Мей Маск опублікувала відеозвернення до українців. У ньому модель та письменниця з'явилася у сукні-вишиванці від українського бренду Юлії Магдич.

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Ми дуже засмучені цією трагедією, але вражені вашою хоробрістю. Ми й надалі підтримуватимемо вас, як тільки можемо. Ви намагаєтесь зберегти свою свободу. Ви сміливі! Ви переможете!, – наголосила вона.

Також Мей Маск подякувала росіянам, які виходять на мітинги. Вона висловила надію, що скоро війна в Україні закінчиться. А поки весь світ продовжить говорити: "Зупиніть війну! Просто зупиніть війну!".

Крім того, Мей Маск позначила у публікації Галину Падалко, директорку з комунікацій видавництва Vivat. Останнє, власне, видало книгу письменниці українською мовою.

"Моє звернення до моєї видавчині Галини Падалко, її читачів, колег і всіх українців. Ми віримо у вас і вашу боротьбу за свободу. Ви надихаєте світ своєю мужністю. Ви переможете! #StandWithUkraine. У багатьох зруйновані будинки, вбиті друзі та родичі! Стільки страху та болю #StopTheWar", – підкреслила вона.

Крім того, Мей Маск позначила у пості президента Володимира Зеленського.

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