Замість Putin тепер Zelenskiy: у Єрусалимі перейменували популярний паб

В Єрусалимі денацифікували місцевий паб під назвою "Путін". Таким чином, власники закладу висловили свою підтримку Україні та її президенту.

Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Майкл Бродський.

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Паб у Єрусалимі, який до нападу Росії на Україну називався Putin pub, змінив назву. Тепер заклад називається Zelenskiy pub.

Pub “Putin” in Jerusalem has changed its name pic.twitter.com/DZUjrOz92B — Michael Brodsky (@michael_brodsk) March 7, 2022

Нагадаємо, що Ізраїль підтримує боротьбу України з російськими окупантами. Раніше президент України Володимир Зеленський попросив прем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Беннета виступити посередником у переговорах між Україною і Росією в Єрусалимі.

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