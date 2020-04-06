Пухнаста кава підкорює мережу: як її приготувати

Корейські любителі кави знайшли новий смачний спосіб приготування традиційного ранкового напою, і це варто спробувати кожному. Поки карантин зачинив кав'ярні, саме час потішити себе горням смачної кави.

Корейські блогери зробили популярним "пухнасту" каву (fluffy coffee), який відзначається не лише красивими виглядом і текстурою, а й смаком. Річ у тому, що кожен може приготувати це самостійно, тому не дивно, що відео з покроковою інструкцією набрало понад 4 мільйони переглядів.

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У чому суть? "Пухнаста кава" складається з холодного молока та пінки зі збитої кави.

Як приготувати "пухнасту каву":

2 ложки розчинної кави, 2 чайні ложки цукру та 50 мілілітрів води збити міксером до стійкої пінки;

Налити в горня холодне молоко, а піну залити зверху:

Смакувати.

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