Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Пухнаста кава підкорює мережу: як її приготувати

  • 21
Як приготувати смачну оригінальну каву - фото 1
Як приготувати смачну оригінальну каву / @butter.half

Корейські любителі кави знайшли новий смачний спосіб приготування традиційного ранкового напою, і це варто спробувати кожному. Поки карантин зачинив кав'ярні, саме час потішити себе горням смачної кави.

Корейські блогери зробили популярним "пухнасту" каву (fluffy coffee), який відзначається не лише красивими виглядом і текстурою, а й смаком. Річ у тому, що кожен може приготувати це самостійно, тому не дивно, що відео з покроковою інструкцією набрало понад 4 мільйони переглядів.

І ще: Запечена курка в духовці: рецепт від судді МастерШеф

У чому суть? "Пухнаста кава" складається з холодного молока та пінки зі збитої кави.

Як приготувати "пухнасту каву":

  • 2 ложки розчинної кави, 2 чайні ложки цукру та 50 мілілітрів води збити міксером до стійкої пінки;
  • Налити в горня холодне молоко, а піну залити зверху:
  • Смакувати.

Читайте також: Легкі рецепти: страви зі звичайних інгредієнтів на кожен день

Джерело: cosmo
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
  • 03 квітня, 12:30
  • 1221
Я б лизнув: сексуальна Оля Цибульська похизувалась відвертим образом
  • 04 квітня, 21:21
  • 4864
Нові пісні квітня: плейлист популярної музики, який підійме настрій
  • Вчора, 12:54
  • 230
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл