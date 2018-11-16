Замість крему: тепер від сонця захищатиме компактний гаджет

Мініатюрний пристрій можна буде закріпити на одяг.

Косметична компанія L'Oréal розробила пристрій, який оцінює ступінь впливу на шкіру ультрафіолетового випромінювання. Одночасно гаджет під назвою My Skin Track UV відстежує також рівень забруднення повітря.

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Гаджет під'єднується до смартфона

Мініатюрний сенсорний датчик працює через світлодіод, який використовується як детектор для захоплення ультрафіолетового випромінювання. Дані передаються на телефон користувача. Додаток попереджає, коли людина піддається впливу небезпечних рівнів випромінювання, а також розраховує експозицію випромінювання.

Гаджет під'єднується до смартфона

Датчик My Skin Track UV займає в ширину всього 12 мм і заввишки 6 мм. Він був створений у співпраці з професором Джоном Роджерсом з Північно-західного університету (США).

Ціна гаджета складає $ 59,95. Apple стверджує, що пристрій сумісний зі смартфонами не старшими за iPhone 7.

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