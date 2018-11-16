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Чорна п'ятниця 2018: які українські магазини влаштують шалений розпродаж
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Чорна п'ятниця – день грандіозних знижок і розпродажів – цьогоріч пройде 23 листопада. Цей день називають ще найбільш довгоочікуваною подією у світі шопінгу. Тому Радіо МАКСИМУМ розповідає, в яких улюблених магазинах ловити знижки.
Чорна п'ятниця стала частиною маркетингової культури у сучасній роздрібній торгівлі, поширившись на ринки не тільки Америки, але і європейських країн. В Україні ці традиційні розпродажі успішно практикуються на радість любителям шопінгу ось уже кілька років.
До слова: Чорна п'ятниця 2018 в Україні: коли буде масовий розпродаж
Великі відомі бренди одягу, взуття, побутової техніки та інших товарних груп ретельно готуються до щорічного напливу покупців. Магазини заманюють людей значними знижками. Так, у Чорну п'ятницю є велика ймовірність купити дорогий товар за півціни, а часом знижки досягають 90%.
Щороку масштабні розпродажі стають все більш популярними, тому і кількість бреднів, які долучаються до Чорної п’ятниці, з кожним роком також зростає.
Магазини, які пропонують знижки на Чорну п'ятницю 2018:
Знижки в магазинах одягу:
- Antoshka
- Intertop
- Bershka
- Zara
- Colins
- Columbia
- Ecco
- Mango
- SportMaster
- Timberland
- Metro
- Topshop
Розпродаж у магазинах техніки:
- Comfy
- Moyo
- Алло
- Ельдорадо
- Фокстрот та інші.
Більшість магазинів роташовані у найбільших торгових центрах вашого міста. Тому ви точно не прогадаєте, навідавшись в Чорну п'ятницю у свій улюблений ТЦ. Зокрема, грандіозні знижки та цілу розважальну програму обіцяють такі торгові центри Києва, як Dream Town, SKY Mall, Mall LAVINA, Космополіт, Ocean Plaza, та Гулівер.
Примітно, що розмір знижок варіюється від 30% до 90% і залежить від внутрішньої політики бренду. Розмір знижки не регулюється ніким, крім самого продавця.
Чорна п’ятниця у цифрах
- 21 місто України, серед яких найбільші – Київ, Львів, Одеса, Харків, Дніпро;
- 127 брендів;
- 37220 знижок;
- 62034 товарів.
Корисні поради
- Визначте бюджет. Підготуйтеся до Чорної п'ятниці, визначивши яку суму збираєтеся витратити. Якщо ви строго обмежите себе певною конкретною сумою, то позбавите від ризику разом з вигідною покупкою придбайте ще безліч інших речей, потреба в яких сумнівна.
- Складіть список важливих покупок. Такий підхід допоможе встановити пріоритети у майбутньому шопінг.
- Уточніть, яка середня ціна аналогів. Це дасть орієнтир для розуміння, наскільки справедлива.
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