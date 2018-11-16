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Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Чорна п'ятниця 2018: які українські магазини влаштують шалений розпродаж

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Чорна п'ятниця в магазинах України - фото 1
Чорна п'ятниця в магазинах України

Чорна п'ятниця – день грандіозних знижок і розпродажів – цьогоріч пройде 23 листопада. Цей день називають ще найбільш довгоочікуваною подією у світі шопінгу. Тому Радіо МАКСИМУМ розповідає, в яких улюблених магазинах ловити знижки.

Чорна п'ятниця стала частиною маркетингової культури у сучасній роздрібній торгівлі, поширившись на ринки не тільки Америки, але і європейських країн. В Україні ці традиційні розпродажі успішно практикуються на радість любителям шопінгу ось уже кілька років.

До слова: Чорна п'ятниця 2018 в Україні: коли буде масовий розпродаж

Великі відомі бренди одягу, взуття, побутової техніки та інших товарних груп ретельно готуються до щорічного напливу покупців. Магазини заманюють людей значними знижками. Так, у Чорну п'ятницю є велика ймовірність купити дорогий товар за півціни, а часом знижки досягають 90%.

Чорна п'ятниця 2018 в Україні - фото 289058
Чорна п'ятниця 2018 в Україні

Щороку масштабні розпродажі стають все більш популярними, тому і кількість бреднів, які долучаються до Чорної п’ятниці, з кожним роком також зростає.

Магазини, які пропонують знижки на Чорну п'ятницю 2018:

Знижки в магазинах одягу:

  • Antoshka
  • Intertop
  • Bershka
  • Zara
  • Colins
  • Columbia
  • Ecco
  • Mango
  • SportMaster
  • Timberland
  • Metro
  • Topshop

Розпродаж у магазинах техніки:

  • Comfy
  • Moyo
  • Алло
  • Ельдорадо
  • Фокстрот та інші.

Більшість магазинів роташовані у найбільших торгових центрах вашого міста. Тому ви точно не прогадаєте, навідавшись в Чорну п'ятницю у свій улюблений ТЦ. Зокрема, грандіозні знижки та цілу розважальну програму обіцяють такі торгові центри Києва, як Dream Town, SKY Mall, Mall LAVINA, Космополіт, Ocean Plaza, та Гулівер.

Чорна п'ятниця в торгових центрах України - фото 289059
Чорна п'ятниця в торгових центрах України

Примітно, що розмір знижок варіюється від 30% до 90% і залежить від внутрішньої політики бренду. Розмір знижки не регулюється ніким, крім самого продавця.

Чорна п’ятниця у цифрах

  • 21 місто України, серед яких найбільші – Київ, Львів, Одеса, Харків, Дніпро;
  • 127 брендів;
  • 37220 знижок;
  • 62034 товарів.

Корисні поради

  • Визначте бюджет. Підготуйтеся до Чорної п'ятниці, визначивши яку суму збираєтеся витратити. Якщо ви строго обмежите себе певною конкретною сумою, то позбавите від ризику разом з вигідною покупкою придбайте ще безліч інших речей, потреба в яких сумнівна.
  • Складіть список важливих покупок. Такий підхід допоможе встановити пріоритети у майбутньому шопінг.
  • Уточніть, яка середня ціна аналогів. Це дасть орієнтир для розуміння, наскільки справедлива.
Ретельно підготуйтеся до Чорної п'ятниці - фото 289056
Ретельно підготуйтеся до Чорної п'ятниці

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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