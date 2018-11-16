Чорна п'ятниця 2018: які українські магазини влаштують шалений розпродаж

Чорна п'ятниця – день грандіозних знижок і розпродажів – цьогоріч пройде 23 листопада. Цей день називають ще найбільш довгоочікуваною подією у світі шопінгу. Тому Радіо МАКСИМУМ розповідає, в яких улюблених магазинах ловити знижки.

Чорна п'ятниця стала частиною маркетингової культури у сучасній роздрібній торгівлі, поширившись на ринки не тільки Америки, але і європейських країн. В Україні ці традиційні розпродажі успішно практикуються на радість любителям шопінгу ось уже кілька років.

До слова: Чорна п'ятниця 2018 в Україні: коли буде масовий розпродаж

Великі відомі бренди одягу, взуття, побутової техніки та інших товарних груп ретельно готуються до щорічного напливу покупців. Магазини заманюють людей значними знижками. Так, у Чорну п'ятницю є велика ймовірність купити дорогий товар за півціни, а часом знижки досягають 90%.

Чорна п'ятниця 2018 в Україні

Щороку масштабні розпродажі стають все більш популярними, тому і кількість бреднів, які долучаються до Чорної п’ятниці, з кожним роком також зростає.

Магазини, які пропонують знижки на Чорну п'ятницю 2018:

Знижки в магазинах одягу:

Antoshka

Intertop

Bershka

Zara

Colins

Columbia

Ecco

Mango

SportMaster

Timberland

Metro

Topshop

Розпродаж у магазинах техніки:

Comfy

Moyo

Алло

Ельдорадо

Фокстрот та інші.

Більшість магазинів роташовані у найбільших торгових центрах вашого міста. Тому ви точно не прогадаєте, навідавшись в Чорну п'ятницю у свій улюблений ТЦ. Зокрема, грандіозні знижки та цілу розважальну програму обіцяють такі торгові центри Києва, як Dream Town, SKY Mall, Mall LAVINA, Космополіт, Ocean Plaza, та Гулівер.

Чорна п'ятниця в торгових центрах України

Примітно, що розмір знижок варіюється від 30% до 90% і залежить від внутрішньої політики бренду. Розмір знижки не регулюється ніким, крім самого продавця.

Чорна п’ятниця у цифрах

21 місто України, серед яких найбільші – Київ, Львів, Одеса, Харків, Дніпро;

місто України, серед яких найбільші – Київ, Львів, Одеса, Харків, Дніпро; 127 брендів;

брендів; 37220 знижок;

знижок; 62034 товарів.

Корисні поради

Визначте бюджет. Підготуйтеся до Чорної п'ятниці, визначивши яку суму збираєтеся витратити. Якщо ви строго обмежите себе певною конкретною сумою, то позбавите від ризику разом з вигідною покупкою придбайте ще безліч інших речей, потреба в яких сумнівна.

Підготуйтеся до Чорної п'ятниці, визначивши яку суму збираєтеся витратити. Якщо ви строго обмежите себе певною конкретною сумою, то позбавите від ризику разом з вигідною покупкою придбайте ще безліч інших речей, потреба в яких сумнівна. Складіть список важливих покупок . Такий підхід допоможе встановити пріоритети у майбутньому шопінг.

. Такий підхід допоможе встановити пріоритети у майбутньому шопінг. Уточніть, яка середня ціна аналогів. Це дасть орієнтир для розуміння, наскільки справедлива.

Ретельно підготуйтеся до Чорної п'ятниці

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