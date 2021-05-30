Замість кота: британка знайшла у пральній машині несподіваного гостя

Життя в Англії сповнене сюрпризів, адже ніколи не знаєш, хто може випадково завітати у твою домівку. А ця жінка побачила, який би вигляд у реальному житті мав браузер Firefox.

Мешканка Англії Наташа Праяг тепер точно буде зачиняти двері завжди, адже зустріла несподіваного гостя у своєму помешканні, передає Mirror. Дівчина разом з хлопцем повернулась з магазину, тож їй довелось кілька разів носити пакети з покупками від машини до домівки. Звісно ж, для зручності вхідні двері були відчиненими, через що у дім проник пухнастий гість.

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Спершу пара добряче злякалась, тож вирішила обшукати помешкання. Однак ніде не було слідів зловмисника, аж поки Наташа не підійшла до пральної машини, у якій спокійно відпочивала лисиця.

Виманити тваринку було нелегко, адже їй сподобалось сидіти у барабані пралки, тому в хід пішли смаколики, які пара залишила біля вхідних дверей. Врешті лисиця спокусилась на їжу та покинула будівлю. Зате фото з руденькою залишилось у твіттері англійки, де зібрало чимало вподобань і коментарів. У мережі вже встигли пожартувати, що саме так міг зародитись логотип браузер Firefox:

Honestly, guys. I’ve got a fox stuck in my washing machine. WHAT THE ACTUAL FOX pic.twitter.com/dyVBTiTEXn — Natasha Prayag (@NatashaTP) May 25, 2021

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