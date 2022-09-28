"Замість 54 місць у вагоні було 300": переселенка з Донеччини розповіла про свою евакуацію

Після злочинного та цинічного повномасштабного вторгнення окупантів на територію України сотні тисяч наших земляків були змушені шукати новий дім. Втікати від війни довелося й Настя Шльомей, яка родом з Донецької області.

Свою історію порятунку Настя Шльомей розповіла у відвертій розмові з 24 каналом в рамках проєкту СВОЇ.

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Що відомо про проєкт СВОЇ? Це історії тих, хто поїхав, аби повернутись. Автори розповідають про досвід людей, яким довелося покинути рідні стіни через цинічний напад росії та знайти прихисток у зовсім іншому куточку нашої країни.

Непроста евакуація з Запоріжжя на Прикарпаття

Хоч Настя Шльомей родом з селища міського типу Велика Новосілка у Волноваському районі Донеччини, війна дівчину застала у Запоріжжі. Там вона працювала у медичному закладі.

Після того, як окупанти уже понад тиждень обстрілювали українські міста, Настя разом з мамою вирішили виїхати до безпечнішого регіону. Безкоштовним евакуаційним потягом вони відправилися на Захід України.

Дівчина згадує, що черги тоді на вокзалах були шаленими. На перонах збирався натовп та чекав наступного поїзда, аби якомога швидше вибратися з міста. Перевагу надавали пасажирам з дітьми, але й Насті разом з мамою таким вдалося влізти у вагон.

Замість 54 місць там були усі 300. Дівчині довелося спати на третій полиці, де зазвичай кладуть сумки. А її мама лягла на одну полицю з якоюсь жінкою. Так вони й добралися до Прикарпаття, де знайшли нову домівку та нізащо не хочуть вертатися ані у Запоріжжя, ані на Донеччину. Хіба з часом і лише у гості.

Треба розуміти, чи ти хочеш жити. Поставити собі запитання: "Скільки коштує твоє життя і чого воно вартує?". Завжди треба рятувати себе. Війна? Треба виїжджати, це обов'язково. Люди, які думають: "Ой, я старенька, лишуся тут". Це неправильно, тому що наші ЗСУ не зможуть наповну рятувати землі, знаючи, що там є наші люди, – говорить Настя наостанок про важливість евакуації.

До слова! Повну історію Настя Шльомей ви можете почитати за посиланням!

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