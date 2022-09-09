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Топили сніг і розводили багаття: мешканка Маріуполя розповіла про життя в окупації
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Маріуполь став містом, яке російські загарбники намагались стерти з лиця Землі. Під час окупації місцевим мешканцям довелось жити без світла, води та газу. Як рятувались у місті Марії - розповіла екоактивістка та переселенка Наталія Гаєцька.
З перших днів окупації Маріуполь залишився без всіх благ цивілізації, адже не було ні світла, ні води, ні газу. А сувора зима лише погіршила ситуацію, тож місцевому населенню довелось робити неймовірне для того, щоб вижити в таких умовах. Маріупольці спали вдягненими, топили сніг, готували їжу на багаттях під постійними обстрілами. Свою історію розповіла 24 каналу у рамках проєкту СВОЇ екоактивістка Наталія Гаєцька, якій вдалось з 5 котами виїхати з Маріуполя та віднайти прихисток у Львові.
Читайте повну історію Наталії тут
Наталія разом з сім'єю пробула на Лівобережному районі Маріуполя з 1 по 15 березня. У цей час була дуже холодна зимова погода, а температура інколи сягала до -10. Тому життя у помешканнях без електрики та газу була дуже важкою місією. Людям доводилось знаходити різні способи зігрітись.
Тоді падав сніг, було дуже холодно. Але декому сніг допоміг, тому що люди збирали цей сніг, топили й пили як воду. Взагалі це дуже велика проблема для великих міст, коли немає води, – розповідає жінка.
Історії тих, хто поїхав, аби повернутись – це про проєкт "СВОЇ" на 24 каналі. Автори у форматі відвертої розмови з героями розповідають про досвід тих, кому довелося покинути рідні стіни через цинічний напад росії та знайти прихисток у зовсім іншому куточку нашої країни.
Вона пояснила, що припинення централізованого постачання залишає місто взагалі без нічого. Тому кожен день у Маріуполі був сповнений складних завдань з пошуку варіантів не загинути.
Я займалась тим, що годувала батьків, ходила за дровами, спілкувалась з сусідами, знайомилась з людьми, яких я бачила вперше у своєму житті. Тобто робила все для того, щоб виживати. Ми робили одне багаття на увесь під'їзд, і по черзі щось там готували. Двічі на день, – поділилась Наталія.
Врешті Наталія разом з батьками та 5 котами прийняла складне рішення тікати, оскільки щодня місто перебувало під обстрілами. Зараз жінка знайшла тимчасовий прихисток у Львові і мріє повернутись у Маріуполь.
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