Замінуй словом: українців закликають долучитися до крутої ініціативи

У Мінцифри запустили народну ініціативу. Вона покликана на те, щоб деморалізувати окупанта. Кожному необхідно показати, що російським загарбникам в Україні не раді, і що їх гнатимуть якщо не автоматами, то банками з помідорами.

Як пише Ukraine NOW! у своєму телеграмі, ініціатива спрямована на те, щоб донести до окупантів правду, яку їм не показують у Росії. Нехай ініціатива "Замінуй словом" стане справжньою бомбою сповільненої дії.

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Українців закликають долучитися до ініціативи Замінуй словом

Листівки, оголошення, плакати – це може бути все, що завгодно, у будь-якому форматі. Пишіть на шпалерах чи тканинах. На дорогах – фарбою. На вказівних знаках. На білбордах. На зруйнованих стінах. Просто залишайте записки, які вони зможуть побачити, – закликають у Мінцифри.

Вони поділилися кількома ідеями, які можна або прямо використати, або надихнутися ними та зробити щось своє.

Біля доріг:

Сдавайся, в плену тебя ждет теплая еда и горячий чай.

Для Путина солдаты пушечное мясо. Лучше в плен, чем в тлен!

Братья не приезжают на танках!

Біля аптек:

Лучшее лекарство от боли – вернуться домой!

Біля магазинів:

Думал, станешь освободителем? Стал грабителем!

Біля зруйнованих будівель:

Такой он, ваш русский мир?

У Мінцифри закликають залишати ці написи лише у спокійні проміжки часу, а також не під час комендантської години. Пам'ятайте про те, що деякі загарбники – справжні нелюди. Тож ваше послання може лише підштовхнути їх до нищення усього, що навколо.

Зазначимо, що по Україні щодня з'являється все більше бігбордів і сітілайтів. На них скеровують окупантів слідом за російським кораблем. Туди їм і дорога!

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