Важлива пам'ятка для тих, хто очікує на евакуацію

У зв'язку з війною, яку розв'язала Росія проти України, тисячам людей довелося терміново евакуюватися з міст, де вони проживали. Як поводитися під час евакуації, читайте далі.

В Офісі Президента дають поради, як рухатись в умовах масової евакуації, а також як відбувається сам процес та звідки про нього можна дізнатися.

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Багато жінок з дітьми чи онуками залишили і продовжують залишати свої будинки та перебиратися у безпечніші місця в Україні чи за кордоном. Оскільки для дітей надзвичайно важливою є емоційна стабільність і поведінковий приклад дорослих, які є для них точкою опори насамперед дорослим варто подбати про себе.

За відсутності мобільного зв'язку людям у зонах евакуації варто стежити за офіційною інформацією по радіо, в ЗМІ, або слухати оголошення пересувних гучномовців.

Попри домовленості української та російської сторін під час переговорів, російські окупанти продовжують обстрілювати більшість організованих "зелених коридорів" для евакуації мирного населення.

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