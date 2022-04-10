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"Залізні люди": Борис Джонсон зняв відео у поїзді Укрзалізниці
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Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон після своєї поїздки у Київ підтримав Україну не лише пакетом фінансової та військової допомоги, а й символічними речами. Британський лідер встиг оцінити роботу залізничників та навіть змінив аватарку.
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон записав окреме звернення до українських залізничників, у якому висловив подяку за їхню роботу та підтвердив, що не дарма їх називають "залізними людьми". Таким несподіваним роликом поділились в Укрзалізниці.
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"Вітаю, це Борис Джонсон, прем'єр-міністр Сполученого Королівства. Я на борту фантастичного поїзда Укрзалізниці до Києва з Польщі. Просто хотів висловити вам величезну подяку – всій команді залізничників – за те, що ви робите. Я чув, що вас тут називають "залізні люди". Це, звісно, пов'язано з вашою залізничною індустрією, але водночас показує і ваш дух, справжній український дух, який українці демонструють у спротиві жахливій агресії росії. Я глибоко співчуваю вашим втратам та подумки з постраждалими залізничниками в Краматорську. Я хочу, щоб ви знали: Сполучене Королівство підтримує вас у цій боротьбі! – наголосив прем'єр у відео.
Звісно ж, залізничники не могли втратити таку нагоду, тому теж дуже тепло зустріли Джонсона.
Борис Джонсон пообіцяв надати Україні $500 мільйонів кредиту, відправити до України 120 БТРів, нові протикорабельні ракетні комплекси та техніку ще на $130 мільйонів. Так, ми пригощали його салом на борту поїзда, – зазначили у пресслужбі.
Також Джонсон після важливої поїздки до Києва вирішив, що саме час змінити аватарку в інстаграмі, тож тепер його фото красується на тлі українського прапора.
Звісно ж, це дуже приємні речі, але також прем'єр-міністр Великої Британії під час пресконференції з Володимиром Зеленським у Києві наголосив, що планує посилювати економічний тиск та санкції на РФ. Йдеться не лише про активи росіян та рахунки російських олігархів, а й про відмову від енергетичної залежності. Також Лондон та уряди інших держав продовжать надавати військову та економічну допомогу українській стороні, оскільки окупанти готуються до нового наступу у східних областях.
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