Міністр оборони Великобританії поставив на заставку в Twitter фото українських бійців

Світові лідери й чиновники з різних країн не припиняють висловлювати підтримку Україні й роблять це усіма можливими способами. До такої ініціативи долучився й міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

Так, Бен Воллес оновив свою обкладинку у Twitter, на яку поставив фото військових Збройних сил України. Британський чиновник таким чином, очевидно, вирішив продемонструвати своє захоплення українськими воїнами, які уже 36 днів дають гідну відсіч загарбницькій російській армії.

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На опублікованому міністром оборони Великої Британії знімку постали чотири бійці України, що знялися на тлі будівлі Одеської міської ради.

Бен Воллес неодноразово підтримував Україну у війні з Росією. В інтерв'ю Sky News він наголошував, що Володимир Путін витратив в Україні всі сили, з російською армією, на його переконання, вже покінчено.

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