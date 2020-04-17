"Залізна людина" Роберт Дауні-молодший знявся у кумедній рекламі OnePlus 8 Pro

Ось уже рік один з найкращих акторів сучасності є офіційним амбасадором та обличчям бренду OnePlus. У новій рекламі OnePlus 8 Pro можна побачити актора Роберта Дауні-молодшого таким, яким ми всі звикли його бачити у фільмах.

Треба віддати належне маркетологам – вони зуміли знайти баланс. Реклама вийшла кумедною й ненав'язливою, наскільки це можливо. У ролику показаний звичайний день з життя актора.

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З перших кадрів нам показують одну з ключових особливостей – OnePlus 8 Pro у новому зеленому кольорі лежить на бездротовій зарядці Warp потужністю 30 Вт поки Роберт Дауні-молодший п'є ранкову каву на кухні.

У наступній сцені він уже в спорткарі мчить на величезній швидкості на якусь важливу зустріч, провокуючи своїм небезпечним водінням численні аварії. В результаті виявляється, що насправді нічого цього не було, а все дійство проходило на знімальному майданчику на тлі хромакея.

Підтримка 5G, 120-Герцевий екран, відмінна камера і можливість безконтактної оплати покупок завдяки модулю NFC – всі ці особливості OnePlus 8 Pro обіграні максимально природно.

Закінчується роликом святкуванням дитячого дня народження і ефектним падінням актора у басейн. Як відомо, OnePlus 8 Pro став першим смартфоном бренду з "повноцінним" захистом від води за стандартом IP68.

Продажі представлених смартфонів OnePlus 8 і OnePlus 8 Pro стартують 21 квітня. Після презентації користувачі масового обурювалися тим, що нові OnePlus 8 значно подорожчали в порівнянні з попередниками – топовий OnePlus 8 Pro коштує $ 1000. З усім тим, уся стартова партія OnePlus 8 і OnePlus 8 Pro в Китаї була повністю розпродана за попереднім замовленням за кілька хвилин. З іншого боку, цілком ймовірно, що розмір цієї партії був невеликий.

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