Автономність OnePlus 8 Pro порівняли з флагманами інших компаній: хто живучіший?

Недавно представлений OnePlus 8 Pro вже порівняли з конкурентами по швидкості бездротової зарядки і якості зйомки, а також перевірили на міцність. Тепер з'явилося порівняння автономності нових смартфонів OnePlus з флагманами інших виробників. Дивіться, хто "живе" на одному заряді довше!

У випробуванні взяли участь OnePlus 8 (4300 мАг), OnePlus 8 Pro (4510 мАг), iPhone 11 Pro Max (3969 мАг), Samsung Galaxy S20 Ultra (5000 мАг) і HUAWEI P40 Pro (4200 мАг).

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Для чистоти експерименту за допомогою спеціального приладу на всіх смартфонах була виставлена ​​однакова яскравість екранів. При цьому частоту оновлення дисплеїв встановили максимально можливу, імітуючи тим самим реальне використання. Нагадаємо, що в iPhone 11 Pro Max це стандартні 60 Гц, у HUAWEI P40 Pro і OnePlus 8 – 90 Гц, а в Samsung Galaxy S20 Ultra і OnePlus 8 Pro – 120 Гц.

Під час тесту на смартфонах запускали гри, відеоконференцію, Instagram, розпізнавання музики у Shazam, відтворення роликів на YouTube, перегляд стріму на Twitch, бенчмарки, перегляд локального 4K-контенту і запис відео на основну камеру.

Першим вибув звичайний OnePlus 8, який пропрацював 6 годині 20 хвилин. Через 39 хвилин вимкнувся HUAWEI P40 Pro. Третім з результатом у 7 годин і 9 хвилин "згас" OnePlus 8 Pro. Samsung Galaxy S20 Ultra протримався 8 годині 19 хвилин. Довше за всіх пропрацював iPhone 11 Pro Max – 8 годин 26 хвилин.

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