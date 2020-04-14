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Представлено OnePlus 8 Pro: технічні характеристики, ціни й особливості новинки

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OnePlus 8 Pro отримав захист від води та безпровідну зарядку - фото 1
OnePlus 8 Pro отримав захист від води та безпровідну зарядку

OnePlus презентувала нове покоління флагманських смартфонів, випустивши за вже сформованою традицією відразу дві моделі: звичайний OnePlus 8 і дорожчий OnePlus 8 Pro. Компанія нарешті прислухалася до користувачів, додавши повноцінний захист від води і підтримку бездротової зарядки.

OnePlus 8 зовні помітно відрізняється від минулорічних OnePlus 7 і 7T. Спереду у нього вигнутий 6,5-дюймовий дисплей з отвором під фронтальну камеру і вбудованим сканером відбитків пальців. Ззаду він майже повністю повторює OnePlus 7 Pro – у нього так само оформлена потрійна основна камера.

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У випадку з OnePlus 8 Pro зовнішніх відмінностей від попередника не так багато. Головною стала відмова від висувної фронтальної камери на користь отвору в екрані. Як заявив виробник, це було зроблено з метою полегшити смартфон. Зі зворотного боку він відрізняється від OnePlus 7T Pro світлодіодним спалахом, який перемістився і додатковим четвертим об'єктивом збоку від трьох інших. Важливо відзначити, що це перший смартфон компанії з повноцінним захистом від води за стандартом IP68.

Представлено OnePlus 8 Pro: технічні характеристики, ціни й особливості новинки - фото 398094

Екран OnePlus 8 по суті не змінився у порівнянні з 7T: апарат оснастили 6,5-дюймовою Fluid AMOLED-матрицею з роздільною здатністю Full HD + і частотою оновлення 90 Гц. Зате Pro-версія отримала помітний апгрейд у вигляді 6,78-дюймового дисплея з роздільною здатністю Quad HD + і частотою оновлення 120 Гц. Крім того, в OnePlus 8 Pro застосований кастомний MEMC-чип, який здатний у режимі реального часу підвищувати частоту кадрів відтворюється відео до 120 fps. Таким чином, користувачі зможуть оцінити всі переваги "швидкісного" екрану без необхідності шукати спеціально адаптований під нього контент.

Представлено OnePlus 8 Pro: технічні характеристики, ціни й особливості новинки - фото 398095

Що стосується камери, то в OnePlus 8 сталося дивне. У смартфоні використовується той же 48-мегапіксельний сенсор Sony IMX586, що і в 7T, а ось діафрагма об'єктива зменшилася з f / 1.6 до f / 1.7. Крім того, замість телекоб'єктива з дворазовим оптичним зумом новинка отримала макрооб'єктив на 2 Мп. Ширококутна камера залишилася без змін. Зате в OnePlus 8 Pro камеру помітно прокачали. Вона тут майже така ж, як в недавньому OPPO Find X2 Pro: основний модуль на 48 Мп з новітнім сенсором Sony IMX689, "ширік" на 48 Мп з сенсором Sony IMX586, "телевик" на 8 Мп з триразовим гібридним зумом і 5-мегапіксельний кольоровий фільтр.

Представлено OnePlus 8 Pro: технічні характеристики, ціни й особливості новинки - фото 398093

Обидва смартфони побудовані на базі флагманського процесора Snapdragon 865 з підтримкою мереж п'ятого покоління. У них встановлено до 12 ГБ оперативної пам'яті і накопичувач до 256 ГБ. OnePlus 8 отримав акумулятор місткістю 4300 мАг з функцією швидкої зарядки Warp Charge 30T. OnePlus 8 Pro оснастили батареє уже на 4510 мАг з підтримкою не тільки швидкої провідної, а й швидкої бездротової зарядки – вперше в смартфонах компанії.

Представлено OnePlus 8 Pro: технічні характеристики, ціни й особливості новинки - фото 398096

Технічні характеристики OnePlus 8 | OnePlus 8 Pro:

  • Дисплей: Fluid AMOLED, 6,5 ", 2400х1080, 90 Гц, підтримка HDR10 + | Fluid AMOLED, 6,78", 3168x1440, 120 Гц, підтримка HDR10 +, яскравість 1300 ніт, MEMC-чип
  • Чипсет: Qualcomm Snapdragon 865, графіка Adreno 650
  • Оперативна пам'ять: 8/12 ГБ, LPDDR4x | 8/12 ГБ, LPDDR5
  • Вбудована пам'ять: 128/256 ГБ, UFS 3.0
  • Основна камера: 48 Мп (Sony IMX586, f / 1.75, OIS + EIS) + 16 Мп (кут огляду 116 °, f / 2.4) + 2 Мп (макрооб'єктив, f / 2.4) | 48 Мп (Sony IMX689, f / 1.78, OIS + EIS) + 48 Мп (Sony IMX586, кут огляду 120 °, f / 2.2) + 8 Мп (3х гібридний зум, OIS, f / 2.2) + 5 Мп (кольоровий фільтр, f / 2.4) + лазерний автофокус
  • Фронтальна камера: 16 Мп (Sony IMX471, f / 2.45)
  • Акумулятор 4300 мАг, швидка зарядка Warp Charge 30T потужністю 30 Вт | 4510 мАг, швидка провідна і бездротова зарядка потужністю 30 Вт, реверсивна зарядка
  • ОС: Android 10 з оболонкою OxygenOS
  • Безпека: вбудований в екран сканер відбитків пальців, розпізнавання облич
  • Аудіо: стереодинаміки, підтримка Dolby Atmos
  • Зв'язок: 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE (4 × 4 MIMO), Wi-Fi 6 (2x2 MIMO), Bluetooth 5.1 (підтримка aptX HD і LDAC), NFC, USB Type-C (USB 3.1)
  • Захист від води: IP68 (тільки Pro-версія)
  • Габарити: 165,3 х 74,3 х 8,5 мм | 160,2 х 72,9 х 8 мм
  • Вага: 199 г | 180 г
Представлено OnePlus 8 Pro: технічні характеристики, ціни й особливості новинки - фото 398092

OnePlus 8 надійде у продаж 21 квітня за ціною $ 699 за версію 8 + 128 ГБ і $ 799 – за 12 + 256 ГБ. OnePlus 8 Pro в аналогічних конфігураціях коштуватиме $ 899 і $ 999 відповідно.

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Джерело: 4PDA
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