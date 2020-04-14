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Представлено OnePlus 8 Pro: технічні характеристики, ціни й особливості новинки
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OnePlus презентувала нове покоління флагманських смартфонів, випустивши за вже сформованою традицією відразу дві моделі: звичайний OnePlus 8 і дорожчий OnePlus 8 Pro. Компанія нарешті прислухалася до користувачів, додавши повноцінний захист від води і підтримку бездротової зарядки.
OnePlus 8 зовні помітно відрізняється від минулорічних OnePlus 7 і 7T. Спереду у нього вигнутий 6,5-дюймовий дисплей з отвором під фронтальну камеру і вбудованим сканером відбитків пальців. Ззаду він майже повністю повторює OnePlus 7 Pro – у нього так само оформлена потрійна основна камера.
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У випадку з OnePlus 8 Pro зовнішніх відмінностей від попередника не так багато. Головною стала відмова від висувної фронтальної камери на користь отвору в екрані. Як заявив виробник, це було зроблено з метою полегшити смартфон. Зі зворотного боку він відрізняється від OnePlus 7T Pro світлодіодним спалахом, який перемістився і додатковим четвертим об'єктивом збоку від трьох інших. Важливо відзначити, що це перший смартфон компанії з повноцінним захистом від води за стандартом IP68.
Екран OnePlus 8 по суті не змінився у порівнянні з 7T: апарат оснастили 6,5-дюймовою Fluid AMOLED-матрицею з роздільною здатністю Full HD + і частотою оновлення 90 Гц. Зате Pro-версія отримала помітний апгрейд у вигляді 6,78-дюймового дисплея з роздільною здатністю Quad HD + і частотою оновлення 120 Гц. Крім того, в OnePlus 8 Pro застосований кастомний MEMC-чип, який здатний у режимі реального часу підвищувати частоту кадрів відтворюється відео до 120 fps. Таким чином, користувачі зможуть оцінити всі переваги "швидкісного" екрану без необхідності шукати спеціально адаптований під нього контент.
Що стосується камери, то в OnePlus 8 сталося дивне. У смартфоні використовується той же 48-мегапіксельний сенсор Sony IMX586, що і в 7T, а ось діафрагма об'єктива зменшилася з f / 1.6 до f / 1.7. Крім того, замість телекоб'єктива з дворазовим оптичним зумом новинка отримала макрооб'єктив на 2 Мп. Ширококутна камера залишилася без змін. Зате в OnePlus 8 Pro камеру помітно прокачали. Вона тут майже така ж, як в недавньому OPPO Find X2 Pro: основний модуль на 48 Мп з новітнім сенсором Sony IMX689, "ширік" на 48 Мп з сенсором Sony IMX586, "телевик" на 8 Мп з триразовим гібридним зумом і 5-мегапіксельний кольоровий фільтр.
Обидва смартфони побудовані на базі флагманського процесора Snapdragon 865 з підтримкою мереж п'ятого покоління. У них встановлено до 12 ГБ оперативної пам'яті і накопичувач до 256 ГБ. OnePlus 8 отримав акумулятор місткістю 4300 мАг з функцією швидкої зарядки Warp Charge 30T. OnePlus 8 Pro оснастили батареє уже на 4510 мАг з підтримкою не тільки швидкої провідної, а й швидкої бездротової зарядки – вперше в смартфонах компанії.
Технічні характеристики OnePlus 8 | OnePlus 8 Pro:
- Дисплей: Fluid AMOLED, 6,5 ", 2400х1080, 90 Гц, підтримка HDR10 + | Fluid AMOLED, 6,78", 3168x1440, 120 Гц, підтримка HDR10 +, яскравість 1300 ніт, MEMC-чип
- Чипсет: Qualcomm Snapdragon 865, графіка Adreno 650
- Оперативна пам'ять: 8/12 ГБ, LPDDR4x | 8/12 ГБ, LPDDR5
- Вбудована пам'ять: 128/256 ГБ, UFS 3.0
- Основна камера: 48 Мп (Sony IMX586, f / 1.75, OIS + EIS) + 16 Мп (кут огляду 116 °, f / 2.4) + 2 Мп (макрооб'єктив, f / 2.4) | 48 Мп (Sony IMX689, f / 1.78, OIS + EIS) + 48 Мп (Sony IMX586, кут огляду 120 °, f / 2.2) + 8 Мп (3х гібридний зум, OIS, f / 2.2) + 5 Мп (кольоровий фільтр, f / 2.4) + лазерний автофокус
- Фронтальна камера: 16 Мп (Sony IMX471, f / 2.45)
- Акумулятор 4300 мАг, швидка зарядка Warp Charge 30T потужністю 30 Вт | 4510 мАг, швидка провідна і бездротова зарядка потужністю 30 Вт, реверсивна зарядка
- ОС: Android 10 з оболонкою OxygenOS
- Безпека: вбудований в екран сканер відбитків пальців, розпізнавання облич
- Аудіо: стереодинаміки, підтримка Dolby Atmos
- Зв'язок: 5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE (4 × 4 MIMO), Wi-Fi 6 (2x2 MIMO), Bluetooth 5.1 (підтримка aptX HD і LDAC), NFC, USB Type-C (USB 3.1)
- Захист від води: IP68 (тільки Pro-версія)
- Габарити: 165,3 х 74,3 х 8,5 мм | 160,2 х 72,9 х 8 мм
- Вага: 199 г | 180 г
OnePlus 8 надійде у продаж 21 квітня за ціною $ 699 за версію 8 + 128 ГБ і $ 799 – за 12 + 256 ГБ. OnePlus 8 Pro в аналогічних конфігураціях коштуватиме $ 899 і $ 999 відповідно.
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