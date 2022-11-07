Залізна крамниця: Укрзалізниця відкрила перший магазин своїх офіційних сувенірів

Відтепер можна придбати офіційний мерч від Укрзалізниці у першому "залізному" мерч-шопі. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Щодня з 9:00 до 21:00 можна прийти у магазин, який розташований на Центральному залізничному вокзалі Києва.

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Ви так чекали, і ось нарешті це сталось! Тепер стильні та функціональні речі в стилістиці Укрзалізниці можна купити поки в єдиній офлайн-точці, але ми не стримуємо потяг до масштабу і плануємо найближчим часом відкрити онлайн-продажі з доставкою Україною та світом", – коментують в Укрзалізниці.

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