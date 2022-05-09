Залізна дипломатія: Джастін Трюдо подякував Укрзалізниці у новому відео

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо прибув до Києва потягом, тож не міг не подякувати Укрзалізниці за неймовірну роботу під час війни. Він наголосив, що у такі важкі часи залізничники продовжують робити все для українців.

Несподіваний приїзд глави канадського уряду Джастіна Трюдо у Київ став справді важливою подією. Прем'єр зустрівся з Володимиром Зеленським та побував у знищеному російськими військовими Ірпені. І це завдяки залізниці, якою він прибув до столиці України. Тож Трюдо записав відео з подякою, яким поділились в Укрзалізниці.

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Я хотів би сказати "дякую" всім залізничникам України. Зараз надзвичайно важкі часи, проте ви залишаєтесь, щоб допомогти людям евакуюватись, щоб доставити необхідні вантажі та допомогу. Ви рухаєтесь вперед, щоб Україна продовжувала бути вільною та сильною! Дякую вам за те, що ви робите. Слава Україні, – сказав прем'єр-міністр Канади.

А в Укрзалізниці відзначили, що вже стали офіційним транспортним партнером програми "Залізна дипломатія", адже допомогли потрапити в Україну багатьом відомим політикам.

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