В Укрзалізниці розповіли, скільки тварин евакуювали від початку війни

У компанії поділилися офіційними даними перевезення тварин в евакуаційних потягах. Укрзалізниці вдалося вивезти чимало домашніх улюбленців у безпечніші місця.

В Укрзалізниці повідомили, що вже евакуювали потягами понад 100 000 тварин.

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Очевидно, що найчастіше українці рятують із собою котів і собак, проте пасажирами поїздів були не лише вони, а й свинки, єноти, нірки, ласиці, тхори, каченята, равлики, черепашки, акваріумні рибки, ігуани та удави.

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну – 24 лютого 2022 року – потяги "Укрзалізниці" евакуйовували не лише людей, а 102 500 тварин.

Відомо, що перевезення тварин евакуаційними поїздами – безплатне. Для регулярних рейсів потрібно оформити багажну квитанцію в касі та взяти із собою документи на тварину.

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