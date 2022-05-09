Скільки українців повернулись додому з інших країн: Шмигаль вразив цифрами

Чимало українців були змушені покинути власні домівки та міста через напад російських військових. Величезна кількість людей не просто переїхала у більш безпечні області, а й виїхала в інші країни. Скільки громадян покинуло Україну та скільки повернулись у цей складний час – читайте далі.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у новому інтерв'ю розповів про те, яка кількість українців виїхала з України через повномасштабне вторгнення окупантів. За його словами, йдеться про мільйони громадян, пише РБК Україна.

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Близько 5 мільйонів осіб. Офіційно зафіксована цифра – це 4,7 мільйона. За останніх трохи більше ніж два тижні 700 тисяч українців вже повернулися. І щодня повертається більше, ніж залишає Україну, – наголосив він.

Шмигаль зауважив, що навіть складна ситуація в країні не зупиняє громадян. Упродовж останніх днів, за інформацією прикордонників, приїздить більше українців, аніж виїздить.

Ми це відчуваємо по наповненості міст, по відновленню роботи. Якщо було зупинено 32% бізнесу, то зараз лише 17%. Тобто ми розуміємо, що бізнес повертається до роботи, люди повертаються, – поділився прем'єр-міністр.

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