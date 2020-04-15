Залишив кота на пів години: у мережі обговорюють пухнастика, який сумує за господарем

Багатьом кішкам не подобається, що їх господарі перестали виходити з дому: вони невдоволено пищать, нявкають і всіляко натякають, що пора б і за поріг вийти. Але тільки не Ізола – блакитноокий кіт користувача Reddit під ніком nirym.

Той відлучився буквально на пів години, щоб показати іншого свого кота ветеринару. Перед виходом з дому nirym залишив увімкненою камеру, а коли повернувся і подивився запис, побачив, як Ізола переживав коротку розлуку.

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Протягом пів години кіт носився по дому з чимось схожим на поводок, сумно-сумно нявкав і чекав господаря біля дверей. nirym виклав нарізку зробленого ним запису на Reddit і написав, що після такого вже точно з дому більше не вийде.

На щастя, все закінчилося добре. Господар повернувся, а Ізола ліг і на радощах почав облизувати другого кота.

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