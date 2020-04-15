Працюйте з дому: кумедне відео з собакою розсмішило мережу

Чимало країн світу ввели карантин через пандемію коронавірусу, тож багатьом людям довелось працювати вдома. І навіть собакам нелегко в таких умовах!

На платформі Reddit користувач з ніком Fyroth поділився смішним відео з собакою, яке стрімко набирає популярності в мережі.

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За лічені години допис зібрав понад 16 тисяч переглядів, а все тому, що на ролику можна побачити, як пухнастий улюбленець займається роботою дистанційне. Тому, якщо вам здається, що віддалена робота дається складно, то просто подумайте про домашніх улюбленців, яким доводиться вас терпіти.

"Уряд: "Працюйте з дому". Тим часом пастухові собаки":

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