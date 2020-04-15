У магазині попросили собак піти, і це варто побачити (відео)

Хоч собаки і вважаються найкращими друзями людей, але й досі є ті, хто справді боїться цих пухнастиків. Саме в такі ситуації опинився один з покупців у магазині, але власниця здивувала креативом. Зацініть!

На платформі Reddit користувач з ніком RorschachBlyat поділився ефектним відео з золотистими ретриверами, яке стрімко набирає популярність. За лічені години допис переглянули понад 14 тисяч осіб, а ще більше як 200 залишили коментарі. Дехто навіть назвав це своїм улюбленим відео.

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А все тому, що власник магазину-клініки попросив своїх улюбленців відійти від входу, бо клієнт боїться собак. Вихованість цих ретриверів вражає, але родзинкою став саме фінал відео! Зацініть:

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