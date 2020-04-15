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У магазині попросили собак піти, і це варто побачити (відео)

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Веселе відео з ретриверами - фото 1
Веселе відео з ретриверами

Хоч собаки і вважаються найкращими друзями людей, але й досі є ті, хто справді боїться цих пухнастиків. Саме в такі ситуації опинився один з покупців у магазині, але власниця здивувала креативом. Зацініть!

На платформі Reddit користувач з ніком RorschachBlyat поділився ефектним відео з золотистими ретриверами, яке стрімко набирає популярність. За лічені години допис переглянули понад 14 тисяч осіб, а ще більше як 200 залишили коментарі. Дехто навіть назвав це своїм улюбленим відео.

І ще: Веселощі життя з собакою: кумедне відео

А все тому, що власник магазину-клініки попросив своїх улюбленців відійти від входу, бо клієнт боїться собак. Вихованість цих ретриверів вражає, але родзинкою став саме фінал відео! Зацініть:

Owner asks dogs to leave because customer is scared of dogs (watch till the end) from r/MadeMeSmile

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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