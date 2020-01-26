Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення

Залишили в бабусі: фото собак в хустинах, які змусять усміхнутись

  • 30
Собаки, які перетворились у бабусі - фото 1
Собаки, які перетворились у бабусі

Власники собак часто полюбляють доповнювати образи своїх улюбленців різноманітними аксесуарами. Але дехто заходить далі за звичайні нашийники чи костюми. Готові побачити собак у бабусиних хустинах?

Собак не дарма вважають найкращими друзями людей, адже вони не лише вірні та завжди раді бачити своїх господарів, а ще й роблять життя кращим. Особливо, якщо у власників чудове або дивне почуття гумору і хусточка під рукою. В мережі активно діляться епічними знімками пухнастиків в хустинах і жартують, що таке трапляється, якщо залишити чотирилапого у бабусі на кілька днів. Ці вирази мордочок і без гавкання демонструють, що ж тваринки думають про креативність господарів.

І ще: Милий опосум розгромив офіс і став зіркою мережі: кумедні фото

Залишили в бабусі: фото собак в хустинах, які змусять усміхнутись - фото 382227

Залишили в бабусі: фото собак в хустинах, які змусять усміхнутись - фото 382228

Залишили в бабусі: фото собак в хустинах, які змусять усміхнутись - фото 382229

Залишили в бабусі: фото собак в хустинах, які змусять усміхнутись - фото 382230

Залишили в бабусі: фото собак в хустинах, які змусять усміхнутись - фото 382231

Залишили в бабусі: фото собак в хустинах, які змусять усміхнутись - фото 382232

Залишили в бабусі: фото собак в хустинах, які змусять усміхнутись - фото 382233

Залишили в бабусі: фото собак в хустинах, які змусять усміхнутись - фото 382234

Залишили в бабусі: фото собак в хустинах, які змусять усміхнутись - фото 382235

Залишили в бабусі: фото собак в хустинах, які змусять усміхнутись - фото 382236

Залишили в бабусі: фото собак в хустинах, які змусять усміхнутись - фото 382237

Залишили в бабусі: фото собак в хустинах, які змусять усміхнутись - фото 382238

Залишили в бабусі: фото собак в хустинах, які змусять усміхнутись - фото 382239

Залишили в бабусі: фото собак в хустинах, які змусять усміхнутись - фото 382240

Залишили в бабусі: фото собак в хустинах, які змусять усміхнутись - фото 382241

Читайте також: Ходяча акула: вчені зняли незвичайні кадри з хижаком

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Грузія – це дешево: інструкція, як провести місяць у Батумі за дві мінімалки
  • 22 cічня, 12:30
  • 1506
Привітання з Днем ангела Тетяни: вірші, проза і смс на Тетянин день 2020
  • 24 cічня, 12:27
  • 30301
Google Pay: як встановити, налаштувати та оплачувати за допомогою додатку
  • 24 cічня, 09:14
  • 629
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл