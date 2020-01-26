Залишили в бабусі: фото собак в хустинах, які змусять усміхнутись

Власники собак часто полюбляють доповнювати образи своїх улюбленців різноманітними аксесуарами. Але дехто заходить далі за звичайні нашийники чи костюми. Готові побачити собак у бабусиних хустинах?

Собак не дарма вважають найкращими друзями людей, адже вони не лише вірні та завжди раді бачити своїх господарів, а ще й роблять життя кращим. Особливо, якщо у власників чудове або дивне почуття гумору і хусточка під рукою. В мережі активно діляться епічними знімками пухнастиків в хустинах і жартують, що таке трапляється, якщо залишити чотирилапого у бабусі на кілька днів. Ці вирази мордочок і без гавкання демонструють, що ж тваринки думають про креативність господарів.

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