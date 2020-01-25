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Милий опосум розгромив офіс і став зіркою мережі: кумедні фото
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Науковий співробітник австралійського державного університету Брі Блейкман розповіла, що зайшла до свого кабінету і виявила там сліди погрому. Винуватця вона виявила на своєму робочому столі – ним виявився милий опосум.
Про свою несподівану знахідку жінка написала на своїй сторінці у твіттері.
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Зайшла в офіс і подумала, що хтось до нього заліз, тому що він виглядав розгромленим... а потім я побачила цього милого малюка, який переховувався за моїм комп'ютером, – написала Блейкман.
Вона передбачає, що він потрапив до її кабінету, провалившись в дірку в стелі. Опосум виглядав розгубленим і трохи наляканим, розповіла Брі. Панянка принесла тваринці води, замкнула двері та вирушила на пошуки людей, які могли б їй допомогти спіймати його.
"Мені допомагали троє людей. Вони принесли коробку і фрукти. Потім ми чекали, поки опосум вирішить забратися в цю коробку", – розповіла дівчина.
Однак чекати довелося довго. Опосум покинув будівлю тільки на другий день. Але клітка так і не стала в пригоді (на відміну від води і морквини) – звір самостійно знайшов вихід з кімнати. Блейкман передбачає, що він пішов тим же шляхом, через який потрапив до кабінету.
І, звичайно, не обійшлося без порції мемів:
"Коли запізнився на останній автобус і чекаєш, поки мама забере тебе"
"Коли у тебе закінчився туалетний папір, і ти покликав маму, щоб вона принесла ще"
"Це я намагаюся залишатися позитивним у понеділок"
"Він виглядає так, ніби у нього екзистенційна криза"
"Боже, навіщо я пішов до академії"
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