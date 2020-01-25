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Милий опосум розгромив офіс і став зіркою мережі: кумедні фото

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Допитливий опосум влаштував неабиякий переполох - фото 1
Допитливий опосум влаштував неабиякий переполох

Науковий співробітник австралійського державного університету Брі Блейкман розповіла, що зайшла до свого кабінету і виявила там сліди погрому. Винуватця вона виявила на своєму робочому столі – ним виявився милий опосум.

Про свою несподівану знахідку жінка написала на своїй сторінці у твіттері.

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Зайшла в офіс і подумала, що хтось до нього заліз, тому що він виглядав розгромленим... а потім я побачила цього милого малюка, який переховувався за моїм комп'ютером, – написала Блейкман.

Вона передбачає, що він потрапив до її кабінету, провалившись в дірку в стелі. Опосум виглядав розгубленим і трохи наляканим, розповіла Брі. Панянка принесла тваринці води, замкнула двері та вирушила на пошуки людей, які могли б їй допомогти спіймати його.

"Мені допомагали троє людей. Вони принесли коробку і фрукти. Потім ми чекали, поки опосум вирішить забратися в цю коробку", – розповіла дівчина.

Однак чекати довелося довго. Опосум покинув будівлю тільки на другий день. Але клітка так і не стала в пригоді (на відміну від води і морквини) – звір самостійно знайшов вихід з кімнати. Блейкман передбачає, що він пішов тим же шляхом, через який потрапив до кабінету.

І, звичайно, не обійшлося без порції мемів:

"Коли запізнився на останній автобус і чекаєш, поки мама забере тебе"

Милий опосум розгромив офіс і став зіркою мережі: кумедні фото - фото 382179

"Коли у тебе закінчився туалетний папір, і ти покликав маму, щоб вона принесла ще"

Милий опосум розгромив офіс і став зіркою мережі: кумедні фото - фото 382178

"Це я намагаюся залишатися позитивним у понеділок"

"Він виглядає так, ніби у нього екзистенційна криза"

"Боже, навіщо я пішов до академії"

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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