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Ходяча акула: вчені зняли незвичайні кадри з хижаком

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Ходяча акула: вчені зняли незвичайні кадри з хижаком - фото 1

Вчені зняли на відео котячу акулу, яка забавно ніби крокує по дну. Це вид риб здатні навіть виходити на берег.

На кадрах видно, що невелика придонна акула повільно пересувається по дну, при цьому її плавники рухаються немов лапи, і створюється враження, що акула повільно крокує по дну.

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Відомо, що цей вид індоавстралійских котячих акул був вперше виявлений у 2006 році. Вважається, що цей вид відхилився в еволюції від свого предка близько 9 млн років тому.

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Джерело: publish.csiro
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